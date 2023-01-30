Если с июля место в доме попечения по новым правилам должно оплачиваться за счет пенсии, то нехватка рабочей силы, которая и так оказывает давление на эти учреждения, станет еще острее. В поисках решения финны обратили свой взор на Азию. Быть может, в будущем и в нашей стране за больными могли бы ухаживать женщины из Вьетнама?
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Может ли дешевая рабочая сила из Вьетнама решить проблему нехватки работников по уходу?
Может ли дешевая рабочая сила из Вьетнама решить проблему нехватки работников по уходу?
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