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Может ли дешевая рабочая сила из Вьетнама решить проблему нехватки работников по уходу?

Может ли дешевая рабочая сила из Вьетнама решить проблему нехватки работников по уходу?
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Дом попечения. Иллюстративный снимок.
Дом попечения. Иллюстративный снимок. Фото: Urmas Luik

Если с июля место в доме попечения по новым правилам должно оплачиваться за счет пенсии, то нехватка рабочей силы, которая и так оказывает давление на эти учреждения, станет еще острее. В поисках решения финны обратили свой взор на Азию. Быть может, в будущем и в нашей стране за больными могли бы ухаживать женщины из Вьетнама?

В Финляндии к 2030 году в здравоохранении и социальной сфере потребуются еще почти 200 000 работников, и страна планирует покрыть не менее десяти процентов из них за счет рабочей силы из третьих стран. В частности, при поиске рабочих рук основное внимание уделяется Бразилии, Турции, Индии и Вьетнаму. Может ли Эстония последовать примеру северного соседа?

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