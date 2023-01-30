Будьте осторожны при использовании наличных: названы купюры, которые подделывают чаще всего

В прошлом году в Эстонии было обнаружено больше всего фальшивых банкнот номиналом 50 евро – всего 271 купюра, что составило 59% от общего количества подделок. Также было выявлено 82 поддельные банкноты номиналом 500 евро, 45 фальшивок номиналом 10 евро, 44 поддельные банкноты номиналом 20 евро, сообщили в Банке Эстонии.

Увеличение количества фальшивых купюр номиналом 50 и 500 евро объясняется конфискацией большего количества фальшивых денег в ходе различных операций, когда было изъято в общей сложности 192 фальшивых банкноты номиналом 50 евро и 78 фальшивых банкнот номиналом 500 евро. Росту количества поддельных банкнот также способствовало повышение экономической активности после отмены ограничений на передвижение и поездки, действовавших во время пандемии.

Так выглядит настоящая купюра в 50 евро. Фото: Mailiis Ollino

Большинство обнаруженных в Эстонии подделок не были высокого качества, и деньги пытались имитировать с помощью очень простых приемов. В Банке Эстонии напомнили, что каждый может определить подлинность банкноты с помощью простых приемов, и зачастую достаточно внимательно ее изучить.