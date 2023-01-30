В 2022 году в Эстонии было выявлено 462 поддельные банкноты евро, что на 199 и или на 75,6% больше, чем годом ранее. Несмотря на это, в Эстонии было зафиксировано наименьшее количество выявленных подделок по сравнению с другими странами еврозоны.
Будьте осторожны при использовании наличных: названы купюры, которые подделывают чаще всего
В прошлом году в Эстонии было обнаружено больше всего фальшивых банкнот номиналом 50 евро – всего 271 купюра, что составило 59% от общего количества подделок. Также было выявлено 82 поддельные банкноты номиналом 500 евро, 45 фальшивок номиналом 10 евро, 44 поддельные банкноты номиналом 20 евро, сообщили в Банке Эстонии.
Увеличение количества фальшивых купюр номиналом 50 и 500 евро объясняется конфискацией большего количества фальшивых денег в ходе различных операций, когда было изъято в общей сложности 192 фальшивых банкноты номиналом 50 евро и 78 фальшивых банкнот номиналом 500 евро. Росту количества поддельных банкнот также способствовало повышение экономической активности после отмены ограничений на передвижение и поездки, действовавших во время пандемии.
Большинство обнаруженных в Эстонии подделок не были высокого качества, и деньги пытались имитировать с помощью очень простых приемов. В Банке Эстонии напомнили, что каждый может определить подлинность банкноты с помощью простых приемов, и зачастую достаточно внимательно ее изучить.
Для определения подлинности банкноты существуют защитные признаки, которые можно проверить, прикоснувшись к банкноте и наклонив ее, а в случае сомнений – сравнив ее с подлинной банкнотой. Защитные элементы банкнот и способы их проверки описаны на сайте Европейского центрального банка. При подозрении на поддельную банкноту или монету следует обратиться в полицию, которая отправит подозрительные деньги на экспертизу.