Галерея ⟩ Автомобиль снес дорожные знаки, вылетел с дороги и приземлился в поле

По данным полиции, сегодня примерно в 9.50 утра в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Аинду, когда автомобиль Audi, которым управляла 24-летняя женщина, по неизвестной причине врезался в дорожные знаки, а затем съехал в поле. Сидевшая за рулем дама получила травмы, медики доставили ее в больницу для проверки состояния здоровья.

Пресс-секретарь полиции Рагне Кейск сказала, что водитель была трезвой и у нее есть водительские права. «Она была пристегнута ремнем безопасности, шины ее автомобиля соответствовали требованиям. Дорога в месте аварии была мокрой и заснеженной. Точные обстоятельства аварии выясняются», - говорит Кейск.