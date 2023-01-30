Сегодня около 10 часов утра в деревне Аинду в волости Вильянди произошло ДТП, когда водитель Audi снес несколько дорожных знаков и вылетел в поле.
Галерея ⟩ Автомобиль снес дорожные знаки, вылетел с дороги и приземлился в поле
По данным полиции, сегодня примерно в 9.50 утра в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Аинду, когда автомобиль Audi, которым управляла 24-летняя женщина, по неизвестной причине врезался в дорожные знаки, а затем съехал в поле. Сидевшая за рулем дама получила травмы, медики доставили ее в больницу для проверки состояния здоровья.
Пресс-секретарь полиции Рагне Кейск сказала, что водитель была трезвой и у нее есть водительские права. «Она была пристегнута ремнем безопасности, шины ее автомобиля соответствовали требованиям. Дорога в месте аварии была мокрой и заснеженной. Точные обстоятельства аварии выясняются», - говорит Кейск.
По данным портала Tark Tee, в настоящее время видимость плохая, а поскольку температура остается близкой к нулю, существует опасность гололеда.