Очередной пожар из-за неосторожного курения: в Йыхви сгорел дом, есть пострадавший

В субботу около полуночи в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в доме на улице Койду в Йыхви, сообщил пресс-секретарь Идаского спасательного центра. Когда спасатели прибыли на место, огонь успел достичь крыши двухэтажного частного дома.

Владелец дома сидел на крыльце, больше дома никого не было. Поскольку мужчина пострадал, сотрудники скорой помощи доставили его в больницу на осмотр. Спасатели локализовали пожар к трем часам ночи и потушили его к 4:18. Причиной пожара могла быть неосторожность при курении. На вызов отреагировали профессиональные спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ.