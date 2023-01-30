Президент Алар Карис, выступая в понедельник на церемонии поднятия флага на Тоомпеа по случаю Дня эстонской литературы, сказал, что мы должны беречь нашу культуру и творцов, потому что иметь маленькому народу собственную культуру на своем языке и в своем духе народности — это не то, что само собой разумеется.
Карис по случаю Дня эстонской литературы: мы должны беречь нашу культуру и творцов
«Пусть сегодняшний день эстонской литературы напомнит нам об этом», - сказал глава государства, отметив, что только через эстонскую литературу рождается эстонский дух и мысль, развивается и сохраняется язык, дается имя тому, что нас окружает, формулируется то, что происходит внутри эстонца, и создается своя история.
Президент Карис указал, что в то время, когда кажется, что весь мир переключается на заголовки и лозунги, мудрая нация должна знать, что истинное знание и понимание могут быть раскрыты только путем углубления и критического чтения. «Чтение литературы расширяет наше собственное мышление, мировосприятие, понимание других и самопознание, - сказал президент Карис. - Так мы учимся выражаться точнее и с большей чуткостью, развиваем собственный стиль и индивидуальность. И нам нужны хорошие навыки самовыражения в каждой профессии, в любой ситуации и в любом месте».
Президент Алар Карис и Сирье Карис примут участие в дискуссионной группе по литературе для старшеклассников и девятиклассников гимназии Ярва-Яани в День эстонской литературы, которую проведут директор школы Аннела Таммисте и советник президента по культуре Расмус. Пуур.
В полдень президентская чета посетит открытие выставку в музее Таммсааре на Варгамяэ и встретится с сотрудниками библиотеки и преподавателями.
По предложению Таллиннского литературного центра и решению Рийгикогу в понедельник впервые отмечается День эстонской литературы.