Карис по случаю Дня эстонской литературы: мы должны беречь нашу культуру и творцов

«Пусть сегодняшний день эстонской литературы напомнит нам об этом», - сказал глава государства, отметив, что только через эстонскую литературу рождается эстонский дух и мысль, развивается и сохраняется язык, дается имя тому, что нас окружает, формулируется то, что происходит внутри эстонца, и создается своя история.

Президент Карис указал, что в то время, когда кажется, что весь мир переключается на заголовки и лозунги, мудрая нация должна знать, что истинное знание и понимание могут быть раскрыты только путем углубления и критического чтения. «Чтение литературы расширяет наше собственное мышление, мировосприятие, понимание других и самопознание, - сказал президент Карис. - Так мы учимся выражаться точнее и с большей чуткостью, развиваем собственный стиль и индивидуальность. И нам нужны хорошие навыки самовыражения в каждой профессии, в любой ситуации и в любом месте».

Президент Алар Карис и Сирье Карис примут участие в дискуссионной группе по литературе для старшеклассников и девятиклассников гимназии Ярва-Яани в День эстонской литературы, которую проведут директор школы Аннела Таммисте и советник президента по культуре Расмус. Пуур.

В полдень президентская чета посетит открытие выставку в музее Таммсааре на Варгамяэ и встретится с сотрудниками библиотеки и преподавателями.