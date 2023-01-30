В восточной части ЕС жалуются на дешевое зерно из Украины

Дешевое зерно из Украины доставляет все больше проблем фермерам из восточноевропейских стран Евросоюза. Это вызвано тем, что из-за облегчения торговли с Украиной на фоне войны России против этой страны значительная часть вывозимых из Украины кормов и продовольствия стала оседать в Болгарии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии, что создает проблемы для местных фермеров, следует из обнародованного в понедельник, 30 января, совместного доклада этих шести стран ЕС.

«В настоящее время появляется все больше признаков того, что этот прирост, если его не ограничить, может создать серьезные трудности для производителей ЕС в аграрном секторе», - отмечается в документе. Министры сельского хозяйства стран Евросоюза 30 января обсудят в Брюсселе создавшуюся ситуацию в аграрном секторе и возможные решения проблемы.

Особенно проблематичная ситуация создалась в зерновом секторе шести восточноевропейских стран ЕС. К примеру, только импорт кукурузы из Украины в эти страны увеличился за период с января по ноябрь прошлого года с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн.

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