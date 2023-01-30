Праздники не смогли остановить падение розничных продаж

Согласно первоначальным данным Департамента статистики, доход от продаж предприятий розничной торговли в 2022 году составил 10,5 миллиарда евро. По сравнению с 2021 годом доход от продаж увеличился в постоянных ценах на 2%.

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что более всего, а именно на 12%, доход от продаж в 2022 году увеличился у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, доход в магазинах промышленных товаров увеличился на 3%. «При этом доход от продаж в продовольственных магазинах уменьшился на 3%», — уточнила Пихлак.

Доход от продаж предприятий розничной торговли в декабре прошлого года составил 996 миллионов евро. По сравнению с декабрем 2021 года доход от продаж сократился на 7%.

На снижение дохода от продаж в декабре более всего повлияли магазины промышленных товаров, где продажи за год снизились на 11%. «Доход от продаж уменьшился в большинстве сфер, продажи выросли на 7% лишь у аптек и магазинов косметических товаров», — добавила Пихлак. Среди магазинов промышленных товаров доход от продаж более всего (на 27%) снизился у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. Больше среднего показателя доход от продаж сократился у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы (на 16%), и у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее (на 12%).

Доход от продаж у продовольственных магазинов в декабре сократился по сравнению с тем же месяцем 2021 года на 8% и увеличился на 12% у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива.

По сравнению с ноябрем доход от продаж у предприятий розничной торговли в декабре увеличился на 7%, что типично для декабря, поскольку в этом месяце проходят рождественские и новогодние распродажи.



