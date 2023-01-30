В то время как розничные продажи с поправкой на инфляцию выросли на два процента в прошлом году, картина в течение года была совсем иной. В первом полугодии они увеличились на семь процентов, но во втором полугодии снизились почти на три процента.
Праздники не смогли остановить падение розничных продаж
Согласно первоначальным данным Департамента статистики, доход от продаж предприятий розничной торговли в 2022 году составил 10,5 миллиарда евро. По сравнению с 2021 годом доход от продаж увеличился в постоянных ценах на 2%.
Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что более всего, а именно на 12%, доход от продаж в 2022 году увеличился у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, доход в магазинах промышленных товаров увеличился на 3%. «При этом доход от продаж в продовольственных магазинах уменьшился на 3%», — уточнила Пихлак.
Доход от продаж предприятий розничной торговли в декабре прошлого года составил 996 миллионов евро. По сравнению с декабрем 2021 года доход от продаж сократился на 7%.
На снижение дохода от продаж в декабре более всего повлияли магазины промышленных товаров, где продажи за год снизились на 11%. «Доход от продаж уменьшился в большинстве сфер, продажи выросли на 7% лишь у аптек и магазинов косметических товаров», — добавила Пихлак. Среди магазинов промышленных товаров доход от продаж более всего (на 27%) снизился у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. Больше среднего показателя доход от продаж сократился у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы (на 16%), и у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее (на 12%).
Доход от продаж у продовольственных магазинов в декабре сократился по сравнению с тем же месяцем 2021 года на 8% и увеличился на 12% у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива.
По сравнению с ноябрем доход от продаж у предприятий розничной торговли в декабре увеличился на 7%, что типично для декабря, поскольку в этом месяце проходят рождественские и новогодние распродажи.
Статистика основана на данных декларации об обороте Налогово-таможенного департамента. Статистическую работу «Месячные экономические показатели предприятий торговли» Департамент статистики проводит по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.