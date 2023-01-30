ФОТО ⟩ Как в кино: автомобиль перелетел через проселочную дорогу и приземлился на крышу

Водитель ехал из Пухья в сторону Эльва, но не справился с управлением, поворачивая налево. Автомобиль соскользнул с дороги в кювет, где оказалась водопропускная труба. Автомобиль врезался в трубу, перелетел через проселочную дорогу и приземлился на крышу в кустах.