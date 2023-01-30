Днем 27 января на дороге Эльва-Пухья произошло дорожно-транспортное происшествие: молодой человек за рулем Kia Picanto не справился с управлением на крутом повороте.
ФОТО ⟩ Как в кино: автомобиль перелетел через проселочную дорогу и приземлился на крышу
Как в кино: автомобиль перелетел через проселочную дорогу и приземлился на крышу
Водитель ехал из Пухья в сторону Эльва, но не справился с управлением, поворачивая налево. Автомобиль соскользнул с дороги в кювет, где оказалась водопропускная труба. Автомобиль врезался в трубу, перелетел через проселочную дорогу и приземлился на крышу в кустах.
Двое молодых людей в машине сильно испугались, но отделались лишь несколькими царапинами и шишками. Полиция установила, что на участке дороги между лесом был гололед, сотрудник полиции обратился Департамент транспорта с просьбой организовать противоскользящую защиту участка.