Адвокат: необходимо срочно ужесточить наказание тем, кто обзывает людей фашистами

Описанная Катри Райги ситуация с преследованием эстоноязычных нарвитян крайне печальная. «Назвать эстоноговорящего человека "фашистом" - обычное дело для Нарвы», - признала она. Это бьет в самую больную точку наших недостатков в законотворчестве.

А именно, согласно действующему законодательству, разжигание ненависти наказывается штрафом или арестом, но только в том случае, если оно создает угрозу жизни, здоровью или имуществу лица. Поскольку, как правило, нападки остаются только словесными, защитить свои права потерпевшие могут по существу только гражданско-правовыми средствами.

Называть человека фашистом только за то, что он говорит по-эстонски, - заведомо неадекватное оценочное суждение, дающее право потерпевшему требовать от обидчика компенсацию за душевные страдания, причиненные высказыванием. Если нарушение продолжается или можно ожидать его повторения, можно просить суд удалить пост, содержащий оскорбление, и обязать человека воздержаться от нарушения в будущем.

Нам срочно нужны изменения в законе

К сожалению, средства гражданской защиты по борьбе с разжиганием вражды недостаточно эффективны из-за их временной продолжительности и финансовых затрат. Поэтому для решения проблемы в более широком плане необходимо срочно изменить Пенитенциарный кодекс и устранить узкие места в законотворчестве, на которые Еврокомиссия уже обращала внимание в 2020 году.