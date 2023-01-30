Члены Нарвского горсобрания вынесли вотум недоверия Денису Ларченко

Ларченко избрали председателем ревизионной комиссии 24 ноября прошлого года. На том же заседании заместителем председателя комиссии избрали Антона Николаева. «После избрания нового председателя ревизионной комиссии заседания комиссии не проводились, в связи с чем задание, поставленное перед ревизионной комиссией решением Нарвского горсобрания от 26 мая 2022 года, не было выполнено. Также ревизионная комиссия не дала на утверждение горсобранию свой план работы на 2023 год», - пишут члены горсобрания.

Бывший заместитель председателя ревизионной комиссии Нарвского горсобрания Алексей Мяги в акте проверки, поданном в горуправу 11 октября прошлого года, обнаружил, что Нарвская горуправа заключила договоры с частной компанией FocusIT вопреки положения Закона о государственных закупках.

Согласно реестру документов Нарвской горуправы, Нарвская городская канцелярия и Нарвская горуправа заключили не менее трех договоров с компанией FocusIT OÜ на анализ и картографирование рабочих процессов Нарвской горуправы за последний год.

«По сути, с одним предприятием без государственных закупок заключены договоры на сумму не менее 57 840 евро без НДС и 69 408 евро с учетом НДС», - говорится в отчете Мяги.

Мяги также установил, что выполнение договора о закупках, подписанного городским секретарем Юлларом Кальюсте 16 июня 2021 года, и трудового договора, подписанного мэром Катри Райк 24 марта 2022 года, не выполнено.

Осенью прошлого года мэр Катри Райк ответила заместителю председателя ревизионной комиссии, что для заключения договоров не было организовано государственных закупок, поскольку объемы взятых обязательств ниже установленных Законом о государственных закупках пределов.