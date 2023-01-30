Еврокомиссия хочет активнее заниматься возвратом мигрантов в страны их происхождения

По данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, в прошлом году границу ЕС нелегально пересекли 330 тысяч мигрантов - на 64% больше, чем в 2021 году, говорится в заявлении, опубликованном в субботу офисом еврокомиссара.

«В настоящее время страны ЕС могут возвращать только около 20% нелегальных мигрантов в страны своего происхождения. т.е. около 70 тыс. человек в год. Я надеюсь, что координатор ЕС по вопросам репатриации Мари Юрич, которая недавно приступила к работе, также поможет решить эту проблему», – отметил Синкявичюс.

«Но этого недостаточно. На следующем Совете руководителей ЕС будут обсуждаться и другие меры по предотвращению нелегальной миграции и повышению эффективности возвратов. Надеюсь, они поддержат предложения Еврокомиссии», – добавил политик.

По его словам, ЕС стремится помочь государствам-членам ЕС лучше отслеживать и контролировать внешние границы ЕС, сокращать сроки процедур предоставления убежища и возвращения.

ЕК надеется на возможность скорейшего урегулирования и вторичной миграции внутри ЕС, когда нелегалы, прибывшие в одну страну ЕС далее незаконно путешествуют из одного государства в другое, путем надлежащей регистрации мигрантов в определенных системах и базах данных.

«По причине климатических изменений, экологических проблем, военных конфликтов Европа и далее остается привлекательной для мигрантов. Давление не будет снижаться, поэтому ЕК уже сейчас предпринимает превентивные меры», – добавил член ЕК.