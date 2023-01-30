В минувшую среду в Курессааре был совершен акт вандализма в пункте приема тары.
Неизвестный проник в пункт приема тары и украл бутылки
Неизвестный проник в пункт приема тары и украл бутылки
Сотрудник Курессаареского отделения полиции Матис Сикк сказал, что неизвестный выбил запертую дверь пункта приема тары, тем самым сломав дверной замок.
Проникнув в помещение, злоумышленник украл находившиеся в пункте приема тары бутылки. «Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе производства о проступке», - добавил Сикк.
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