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Неизвестный проник в пункт приема тары и украл бутылки

rus.postimees.ee
Неизвестный проник в пункт приема тары и украл бутылки
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Тара. Иллюстративное фото.
Тара. Иллюстративное фото. Фото: Ants Liigus / Pärnu Postimees

В минувшую среду в Курессааре был совершен акт вандализма в пункте приема тары.

Сотрудник Курессаареского отделения полиции Матис Сикк сказал, что неизвестный выбил запертую дверь пункта приема тары, тем самым сломав дверной замок.

Проникнув в помещение, злоумышленник украл находившиеся в пункте приема тары бутылки. «Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе производства о проступке», - добавил Сикк.

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