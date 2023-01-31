Человек в инвалидном кресле: в чем нахожу мотивацию? Я просто хочу жить!

Т.Ф.: Он был одним из тех, кто не испугался и не начал стыдиться меня. Его слова были: «Ты моя мама в любом состоянии, поэтому даже не думай переживать». Он - моя опора.

– Ваша жизнь разделилась на «до» и «после». Что в новой реальности стало вам интересно? Может быть, вы что-то новое для себя открыли в работе, в увлечениях?

Т.Ф.: Три года мне пришлось принимать тот факт, что теперь коляска - моя реальность. Поначалу все проходило очень депрессивно. Каждый раз после тренировки казалось, что еще немного, и я встану и пойду, но время шло, день за днем, год за годом, а ничего не менялось. Мне неврологи и невропатологи до сих пор никаких шансов не дают и не стесняются при встрече говорить, что я зря трачу время, приходя на прием, потому что все равно никогда не встану на ноги. В эстонской медицинской системе есть такая особенность, при которой, если пациент более полутора лет на инвалидности, то он считается уже не приоритетным, и в направлении на реабилитацию врачи смысла не видят. За все приходится бороться, чтобы быть в форме.