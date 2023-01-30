Eesti Gaas снизит цену на газ более чем в два раза

Ранее компания объявила о февральском снижении цен на 30%. Новая цена для частных клиентов является самой низкой в ​​Эстонии и находится ниже уровня компенсации, установленного государством для частных потребителей.

«Теплая зима, полные резервуары и новые маршруты поставок вернули мировую рыночную цену на газ к довоенному уровню. Это позволяет нам снизить цену для частных потребителей больше, чем предполагалось изначально. Впервые цена на газ также оказалась ниже вступившего в силу в октябре уровня компенсации цен на энергию, что позволяет государству экономить на расходах», – сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

«Сейчас, в разгар отопительного сезона, можно сказать, что не только снизилась цена на газ, но и есть признаки того, что газ возвращается вновь становится конкурентоспособным. Некоторые наши бизнес-клиенты, использовавшие альтернативные виды топлива, возвращаются к газу, поскольку сегодня отопление и производство при помощи природного газа стали более доступны, чем, например, на дизельном топливе или сжиженном газе. Ездить на автомобилях на CNG также уже дешевле, чем на бензине», - отметил Каасик.