С февраля Eesti Gaas наполовину снизит цену гибкого пакета для частных клиентов. Новая цена составит 0,84 евро/м³ с налогом с оборота вместо нынешних 1,75 евро/м³.
Eesti Gaas снизит цену на газ более чем в два раза
Ранее компания объявила о февральском снижении цен на 30%. Новая цена для частных клиентов является самой низкой в Эстонии и находится ниже уровня компенсации, установленного государством для частных потребителей.
«Теплая зима, полные резервуары и новые маршруты поставок вернули мировую рыночную цену на газ к довоенному уровню. Это позволяет нам снизить цену для частных потребителей больше, чем предполагалось изначально. Впервые цена на газ также оказалась ниже вступившего в силу в октябре уровня компенсации цен на энергию, что позволяет государству экономить на расходах», – сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.
«Сейчас, в разгар отопительного сезона, можно сказать, что не только снизилась цена на газ, но и есть признаки того, что газ возвращается вновь становится конкурентоспособным. Некоторые наши бизнес-клиенты, использовавшие альтернативные виды топлива, возвращаются к газу, поскольку сегодня отопление и производство при помощи природного газа стали более доступны, чем, например, на дизельном топливе или сжиженном газе. Ездить на автомобилях на CNG также уже дешевле, чем на бензине», - отметил Каасик.
«Газ по-прежнему играет важную роль в диверсификации энергетического портфеля Эстонии и поддержке зеленого перехода. Благодаря своей чистоте и гибким возможностям использования газ является наиболее естественным союзником возобновляемой энергии, помогая производить энергию, когда ветер не дует и солнце не светит. Газ необходим для промышленности, и остается удобным и разумным источником энергии для дома», - добавил Каасик.
В середине января в литовский порт Клайпеды по заказу Eesti Gaas прибыла первая в этом году партия сжиженного природного газа (LNG) из США. Следующее судно придет в Клайпеду в марте. В прошлом году компания Eesti Gaas доставила в Клайпеду пять танкеров с газом из Норвегии и США.
Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и «зеленый» газ (биометан).
Eesti Gaas работает в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger. В общей сложности концерн имеет 50 000 клиентов. После того, как в 2016 году компанию приобрело одно из крупнейших инвестиционных предприятий Эстонии Infortar, Eesti Gaas стал крупнейшим основанным на частном капитале газовым предприятием в регионе. В прошлом году более 70% продаж предприятия приходилось на внешние рынки.