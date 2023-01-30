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Конец многолетней эпопеи: в Эстонию наконец-то прибыл новый посол США

Мейнхард Пулк
, журналист
Конец многолетней эпопеи: в Эстонию наконец-то прибыл новый посол США
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Джордж Кент вручает копию верительных грамот генеральному директору отдела протоколов Министерства иностранных дел Яне Ванавески.
Джордж Кент вручает копию верительных грамот генеральному директору отдела протоколов Министерства иностранных дел Яне Ванавески. Фото: USA suursaatkond Eestis

Сегодня министр иностранных дел Урмас Рейнсалу встретился с новым послом США в Эстонии Джорджем Кентом.

О том, что Кент прибыл в Эстонию, сообщило сегодня и посольство США в Таллинне. Он передал в Министерство иностранных дел копии верительных грамот. Официально приступить к работе он сможет после вручения верительных грамот президенту. По данным ERR, это должно произойти в середине февраля.

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру Кента на пост посла в начале сентября, Сенат утвердил его 13 декабря. До назначения Кента временным поверенным в делах посольства США в Таллинне является Габриэль Коуэн.

Посол США в Таллинне Джордж Кент.
Посол США в Таллинне Джордж Кент. Фото: Посольство США в Таллинне

Кент работал дипломатом в Варшаве, Ташкенте, Киеве и Бангкоке. Он свободно говорит на русском, украинском и тайском языках, а также немного на польском, немецком и итальянском языках. Кент в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США, занимающимся Украиной, Молдовой, Беларусью, Грузией, Арменией и Азербайджаном. С 2015 по 2018 год он был заместителем главы посольства США в Киеве, а в прошлом году временно исполнял обязанности главы посольства. С 2014 по 2015 год Кент был ведущим координатором антикоррупционной деятельности в Госдепартаменте США, а до этого работал над американскими программами по темам юстиции и правового государства.

Многолетняя эпопея

У Соединенных Штатов не было посла в Эстонии с 2018 года, когда тогдашний посол Джеймс Д. Мелвилл-младший объявил в конце июня, что уходит в отставку, сославшись на противоречивые заявления тогдашнего президента Дональда Трампа в адрес НАТО и европейских союзников. Мелвилл, вступивший в должность при Бараке Обаме в 2015 году, заявил: «Президент, который заявляет, что Европейский союз "был создан для того, чтобы использовать США в своих целях, чтобы напасть на нашу казну" или что "НАТО так же плохо, как НАФТА", не только фактически неверно, но и является для меня подтверждением, что пора уходить».

Два года спустя, летом 2020 года, Сенат США назначил новым послом Уильяма Эллисона Грейсона - сторонника президента Трампа с инвестиционным опытом. Из-за коронаограничений и смены президента он не приехал в Эстонию.

В США принято, чтобы президент назначал послами своих политических союзников или спонсоров предвыборной кампании. Поэтому политически избранные послы часто уходят в отставку при смене президента. Однако предыдущий посол Мелвилл, как и Кент, являются профессиональными дипломатами.

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