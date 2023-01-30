Конец многолетней эпопеи: в Эстонию наконец-то прибыл новый посол США

О том, что Кент прибыл в Эстонию, сообщило сегодня и посольство США в Таллинне. Он передал в Министерство иностранных дел копии верительных грамот. Официально приступить к работе он сможет после вручения верительных грамот президенту. По данным ERR , это должно произойти в середине февраля.

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру Кента на пост посла в начале сентября, Сенат утвердил его 13 декабря. До назначения Кента временным поверенным в делах посольства США в Таллинне является Габриэль Коуэн.

Кент работал дипломатом в Варшаве, Ташкенте, Киеве и Бангкоке. Он свободно говорит на русском, украинском и тайском языках, а также немного на польском, немецком и итальянском языках. Кент в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США, занимающимся Украиной, Молдовой, Беларусью, Грузией, Арменией и Азербайджаном. С 2015 по 2018 год он был заместителем главы посольства США в Киеве, а в прошлом году временно исполнял обязанности главы посольства. С 2014 по 2015 год Кент был ведущим координатором антикоррупционной деятельности в Госдепартаменте США, а до этого работал над американскими программами по темам юстиции и правового государства.

Многолетняя эпопея

У Соединенных Штатов не было посла в Эстонии с 2018 года, когда тогдашний посол Джеймс Д. Мелвилл-младший объявил в конце июня, что уходит в отставку, сославшись на противоречивые заявления тогдашнего президента Дональда Трампа в адрес НАТО и европейских союзников. Мелвилл, вступивший в должность при Бараке Обаме в 2015 году, заявил: «Президент, который заявляет, что Европейский союз "был создан для того, чтобы использовать США в своих целях, чтобы напасть на нашу казну" или что "НАТО так же плохо, как НАФТА", не только фактически неверно, но и является для меня подтверждением, что пора уходить».

Два года спустя, летом 2020 года, Сенат США назначил новым послом Уильяма Эллисона Грейсона - сторонника президента Трампа с инвестиционным опытом. Из-за коронаограничений и смены президента он не приехал в Эстонию.

В США принято, чтобы президент назначал послами своих политических союзников или спонсоров предвыборной кампании. Поэтому политически избранные послы часто уходят в отставку при смене президента. Однако предыдущий посол Мелвилл, как и Кент, являются профессиональными дипломатами.