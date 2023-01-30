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На Чудском озере спасли мужчину с переохлаждением

BNS
На Чудском озере спасли мужчину с переохлаждением
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

В конце минувшей недели погранохрана забрала со льда Чудского озера мужчину с переохлаждением.

27 января погранохране поступило сообщение, что на Чудском озере, более чем в пяти километрах от берега, находится мужчина с симптомами переохлаждения, он не может самостоятельно вернуться.

По сообщению Лыунаской префектуры, на помощь выехал санный патруль погранохраны. Мужчину посадили на моторные сани и доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.

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