В конце минувшей недели погранохрана забрала со льда Чудского озера мужчину с переохлаждением.
На Чудском озере спасли мужчину с переохлаждением
На Чудском озере спасли мужчину с переохлаждением
27 января погранохране поступило сообщение, что на Чудском озере, более чем в пяти километрах от берега, находится мужчина с симптомами переохлаждения, он не может самостоятельно вернуться.
По сообщению Лыунаской префектуры, на помощь выехал санный патруль погранохраны. Мужчину посадили на моторные сани и доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.