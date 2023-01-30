Подозрительные сделки на Таллиннской фондовой бирже: начато расследование

После проведенного анализа Финансовая инспекция направила в следственные органы две жалобы о проступке, а по итогам расследования станет ясно, имели ли место нарушения, пишет dv.ee.

Если окажется, что манипуляции рынком имели место, нарушителям может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.