В прошлом году увеличилось как число сделок на Таллиннской фондовой бирже, так и число представленных в Финансовую инспекцию сообщений о подозрительных операциях.
Подозрительные сделки на Таллиннской фондовой бирже: начато расследование
Подозрительные сделки на Таллиннской фондовой бирже: начато расследование
После проведенного анализа Финансовая инспекция направила в следственные органы две жалобы о проступке, а по итогам расследования станет ясно, имели ли место нарушения, пишет dv.ee.
Если окажется, что манипуляции рынком имели место, нарушителям может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.
При подозрении на незначительное нарушение инспекция обычно ограничивается предупреждением. В прошлом году предупреждения были вынесены 13 раз.