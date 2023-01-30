Премьер-министры стран Балтии обсудят подготовку к саммиту НАТО

В 2023 году Эстония председательствует в Балтийском совете министров. Во время первой в этом году встречи Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните сосредоточатся на вопросах долгосрочной помощи Украине, подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле этого года, а также на энергетической безопасности. Они обсудят совместные проекты в области инфраструктуры, включая положение дел со строительством Rail Baltic, и другие возможности сотрудничества в рамках Европейского союза.