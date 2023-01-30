В пятницу в Таллинне в рамках Балтийского совета министров состоится неофициальная встреча премьер-министров Эстонии, Латвии и Литвы, где будут обсуждаться европейская безопасность и подготовка к саммиту НАТО.
Премьер-министры стран Балтии обсудят подготовку к саммиту НАТО
В 2023 году Эстония председательствует в Балтийском совете министров. Во время первой в этом году встречи Кая Каллас, Кришьянис Кариньш и Ингрида Шимоните сосредоточатся на вопросах долгосрочной помощи Украине, подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле этого года, а также на энергетической безопасности. Они обсудят совместные проекты в области инфраструктуры, включая положение дел со строительством Rail Baltic, и другие возможности сотрудничества в рамках Европейского союза.
Тремя приоритетами Эстонии во время председательства являются поддержка Украины, региональная безопасность и оборона, энергетическая безопасность и надежность снабжения. В течение нынешнего года в Эстонии пройдет ряд важных с точки зрения развития балтийского сотрудничества встреч, в том числе на уровне министров и парламентов. Премьер-министры вновь встретятся в неофициальной обстановке летом и подведут итоги председательства на официальной встрече в конце года. На конец года также запланирована встреча глав государств.