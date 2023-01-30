«Солнце, гром и ...» ⟩ Видео Swedbank с матом вызвало возмущение: банк объяснил, что случилось

Видео в TikTok от латвийского отделения Swedbank вызвало возмущение в социальных сетях. Самые наблюдательные пользователи соцсетей заметили, что на видео есть нецензурные слова. Apollo.lv связался с Swedbank, чтобы прояснить ситуацию, передает Rus.TVNET.
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«И здесь мы, дети, видим, что если снимаешь экран своего телефона/компьютера, то лучше после этого пересмотреть его в слоумо! Иначе будет как с первым TikTok Swedbank!» - говорится в посте пользователя Twitter.
Un šeit mēs bērni redzam, ja filmē savu telefona/datora ekrānu ir labāk to pēc tam pārskatīt slow motionā! Savādāk būs kā ar @SwedbankLatvia pirmo TikToku! pic.twitter.com/0kDskDGpVj— Rihards Gromuls (@Gromuls) January 29, 2023
На видео присутствует фраза: Pisies dirst. Дословно она переводится как «Пиз**й срать».
Представитель латвийского отделения банка Янис Кропс пояснил: «В создании короткого ролика были использованы личные мобильные телефоны, которые послужили фоновым кадром. При просмотре этого видео с нормальной скоростью воспроизведения (не в замедленном режиме) наличие такого контента не видно и поэтому не было замечено.
Это, конечно, не меняет того факта, что после этого инцидента мы обсуждали в команде ситуацию по поводу того, что нецензурная лексика не используется в публичном общении, даже если это известное в обществе выражение».
😳 Paldies par vērību, izrunāsim šo ar kolēģiem.— Swedbank (@SwedbankLatvia) January 29, 2023
По словам Кропса, такое сочетание слов было использовано с отсылкой на дискуссию 2020 года в социальной сети Facebook, где композитор Мартиньш Браунс произнес эту нецензурную фразу.
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