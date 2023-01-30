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Эстонский производитель боевых роботов планирует нанять около сотни новых сотрудников

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Эстонский производитель боевых роботов планирует нанять около сотни новых сотрудников
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Председатель правления Milrem Robotics Кульдар Вяэрси.
Председатель правления Milrem Robotics Кульдар Вяэрси. Фото: Mihkel Maripuu

Разработчик робототехники и автономных систем Milrem Robotics, также имеющий представительство в Тарту, планирует в ближайшее время значительно расширить штат сотрудников. В течение года компания планирует принять на работу в Эстонии около ста новых инженеров и вспомогательных рабочих.

«Область оборонной промышленности будет находиться в фазе устойчивого роста в течение следующих пяти лет, потому что страны как в Европе, так и за ее пределами будут поддерживать высокие расходы на оборону. Это дает уверенность в дальнейшем росте. В этом смысле мы плывем против течения других технологических компаний, которые в ближайшее время скорее объявили об увольнениях», – пояснил планы Кульдар Вяэрси, председатель правления компании.

«Наша цель – быть готовыми к поставкам в больших количествах, потому что страны, которые до сих пор тестировали беспилотные системы, скоро будут готовы объявить о крупных закупках», – сказал он.

Большая часть создаваемых рабочих мест будет связана с разработкой программного обеспечения, поскольку основное внимание компания уделяет развитию интеллекта беспилотных систем. В то же время технический директор Milrem Robotics Девид Лийк отметил, что также будут наняты инженеры, руководители проектов, инструкторы и вспомогательный персонал из механики и других областей. «Это для того, чтобы создавать и развивать новые беспилотные платформы, спрос на которые значительно вырос», – заявил он.

Офисы компании расположены в Эстонии, Швеции, Финляндии, Нидерландах и США, в которых работают в общей сложности около 200 человек.

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