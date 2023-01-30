Эстонский производитель боевых роботов планирует нанять около сотни новых сотрудников

«Область оборонной промышленности будет находиться в фазе устойчивого роста в течение следующих пяти лет, потому что страны как в Европе, так и за ее пределами будут поддерживать высокие расходы на оборону. Это дает уверенность в дальнейшем росте. В этом смысле мы плывем против течения других технологических компаний, которые в ближайшее время скорее объявили об увольнениях», – пояснил планы Кульдар Вяэрси, председатель правления компании.

«Наша цель – быть готовыми к поставкам в больших количествах, потому что страны, которые до сих пор тестировали беспилотные системы, скоро будут готовы объявить о крупных закупках», – сказал он.

Большая часть создаваемых рабочих мест будет связана с разработкой программного обеспечения, поскольку основное внимание компания уделяет развитию интеллекта беспилотных систем. В то же время технический директор Milrem Robotics Девид Лийк отметил, что также будут наняты инженеры, руководители проектов, инструкторы и вспомогательный персонал из механики и других областей. «Это для того, чтобы создавать и развивать новые беспилотные платформы, спрос на которые значительно вырос», – заявил он.