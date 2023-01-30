В понедельник 30 января один из основателей популистского движения Koos Айво Петерсон объявил в своем телеграм-канале, что 22 февраля его предвыборный союз проведет на Тоомпеа молебен совместно с Эстонской Православной Церковью Московского Патриархата. Эти намерения комментирует теолог, научный сотрудник Тартуского университета Андрей Шишков.
Теолог Шишков: «Эстонская православная церковь отменила свои прежние усилия»
- Какие впечатления можно вынести из свежих новостей о решении митрополита Евгения?
- Фактически митрополит Евгений согласился участвовать в предвыборном митинге. Вслед за молебном, как описывает телеграм-канал движения Koos, обещаны какие-то мероприятия. И это напрямую противоречит позиции, которую Евгений занимал все последнее время, а именно – что церковь вне политики. А здесь мы видим, что предстоятель ЭПЦ МП согласен непосредственно участвовать в политической акции.
- То есть проблема в том, что сначала говорится одно, а потом другое?
- Да, речь идет о непоследовательности позиции. Если церковь участвует в публичной, а значит, и политической жизни, это совершенно нормально. В разных странах мы наблюдаем разную степень подобной активности. Но тезис об аполитичности церкви стал для митрополита Евгения ключевым аргументом в ответ на требования государства отозваться на слова патриарха Кирилла и занять какую-либо позицию. Во всех официальных заявлениях и личных комментариях звучит рефрен: церковь – вне политики! А теперь Евгений фактически уничтожил этот аргумент. В будущем к нему уже нельзя будет обращаться.
- Можно ли допустить мысль, что Евгения запутали и втянули в политическую борьбу?
- О том, как принималось это решение, может рассказать, вероятно, сам митрополит Евгений. Но мы видим, что в рамках предвыборной борьбы ряд партий пытается бороться за тот электорат, который принадлежит ЭПЦ МП. Во время осеннего обострения между нею и государством такое связанное с партий EKRE издание, как Meie Kirik, выступало с официальным письмом протеста против вмешательства государства в церковные дела. Это был явный расчет на привлечение электората, который, насколько я могу судить, ранее голосовал по большей части за Партию центристов, а теперь, лишившись ее поддержки, остался в определенном смысле «бесхозным». А это если не те самые 100 тысяч человек, которые принадлежат ЭПЦ МП, то уж точно заметный процент, способен оказать влияние на итоги выборов. И мы видим, что движение Koos, идущая с левыми на выборы, пытается за счет русскоязычного электората точно так же повысить свои шансы.
- Значит, это тактическое решение по привлечению людей, а что им потом объяснять, как вообще с ними быть – это неважно?
- Думаю, это ситуативное решение. Вероятно, кто-то из советников или просто близких к митрополиту Евгению лиц так или иначе связан с указанным предвыборным союзом. И они посоветовали провести молебен, который всегда можно объявить независимым от собственно политического мероприятия. Хотя телаграм-канал движения Koos, и подает, как мы видели, свою предвыборную акцию как всенародный молебен. Можно заявлять об их автономии друг от друга, но одно представляется через другое, это безусловно.
- Может ли церковь спохватиться и сказать – мы так не договаривались?
- Церковь, конечно, может пересмотреть свое решение. Может и за день до акции отменить свое участие. По крайней мере – участие самого митрополита. Если уж по каким-то причинам нельзя будет отменить сам молебен, то на месте Евгения вполне может оказаться кто-то другой. Но на мой взгляд, ЭПЦ МП уже совершила большую ошибку, позволив себе вовлечься в предвыборную борьбу. Это перечеркивает усилия всего минувшего года, направленные на то, чтобы показать: мы не занимаемся политикой, а политика не занимается нами. То, что мы видим, говорит о том, что церковь – уже часть предвыборной кампании, причем движения Koos. И дальше никак невозможно апеллировать к прежним заявлениям об аполитичности! И если государство захочет впредь призвать митрополита Евгения к ответу, он уже не сможет ничего возразить. А для союза Koos и левых – это немалое достижение.