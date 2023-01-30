Теолог Шишков: «Эстонская православная церковь отменила свои прежние усилия»

- Думаю, это ситуативное решение. Вероятно, кто-то из советников или просто близких к митрополиту Евгению лиц так или иначе связан с указанным предвыборным союзом. И они посоветовали провести молебен, который всегда можно объявить независимым от собственно политического мероприятия. Хотя телаграм-канал движения Koos, и подает, как мы видели, свою предвыборную акцию как всенародный молебен. Можно заявлять об их автономии друг от друга, но одно представляется через другое, это безусловно.

- Церковь, конечно, может пересмотреть свое решение. Может и за день до акции отменить свое участие. По крайней мере – участие самого митрополита. Если уж по каким-то причинам нельзя будет отменить сам молебен, то на месте Евгения вполне может оказаться кто-то другой. Но на мой взгляд, ЭПЦ МП уже совершила большую ошибку, позволив себе вовлечься в предвыборную борьбу. Это перечеркивает усилия всего минувшего года, направленные на то, чтобы показать: мы не занимаемся политикой, а политика не занимается нами. То, что мы видим, говорит о том, что церковь – уже часть предвыборной кампании, причем движения Koos. И дальше никак невозможно апеллировать к прежним заявлениям об аполитичности! И если государство захочет впредь призвать митрополита Евгения к ответу, он уже не сможет ничего возразить. А для союза Koos и левых – это немалое достижение.