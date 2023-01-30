Бобровый бунт: грызуны на пять дней перекрыли движение автобусов

Поскольку вода полностью затопила дорогу от Вана-Каристе до Сарья, автобус № 57B не ходил до остановок Сарья, Килле и Метса с понедельника по пятницу. По словам Каупо Каса, руководителя Центра общественного транспорта Вильяндимаа, это был первый случай, когда наводнение нарушило автобусное сообщение в округе. По его словам, раньше по этому маршруту курсировал небольшой автобус, и на позапрошлой неделе водители автобусов не хотели ездить по нему, опасаясь застрять.