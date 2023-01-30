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Бобровый бунт: грызуны на пять дней перекрыли движение автобусов

, репортер
Бобровый бунт: грызуны на пять дней перекрыли движение автобусов
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Из-за бобровой плотины, построенной на ручье Хендрикхансу, вода нашла новые пути и затопила дорогу.
Из-за бобровой плотины, построенной на ручье Хендрикхансу, вода нашла новые пути и затопила дорогу. Фото: Jaanus Kirsipuu

Впервые в истории общественного транспорта Вильяндиского уезда наводнение в Мульгимаа отрезало три автобусные остановки почти на неделю. Оказалось, что наводнение было вызвано бобровой плотиной, расположенной неподалеку. Плотина была демонтирована в конце прошлой недели, после чего автобус смог снова начать движение.

Поскольку вода полностью затопила дорогу от Вана-Каристе до Сарья, автобус № 57B не ходил до остановок Сарья, Килле и Метса с понедельника по пятницу. По словам Каупо Каса, руководителя Центра общественного транспорта Вильяндимаа, это был первый случай, когда наводнение нарушило автобусное сообщение в округе. По его словам, раньше по этому маршруту курсировал небольшой автобус, и на позапрошлой неделе водители автобусов не хотели ездить по нему, опасаясь застрять.

Из-за наводнения на реке Халлисте автобус № 57B, следовавший из Вана-Каристе в сторону Сарья, не смог добраться до автобусных остановок Сарья, Килле и Метса.
Из-за наводнения на реке Халлисте автобус № 57B, следовавший из Вана-Каристе в сторону Сарья, не смог добраться до автобусных остановок Сарья, Килле и Метса. Фото: transpordiamet
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