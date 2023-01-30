Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на специальной пресс-конференции прокомментировал заявление турецкого президента о возможности ратификации финской заявки в НАТО без Швеции, пишет Yle.
Финляндия все еще надеется вступить в НАТО вместе со Швецией
Министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что Финляндия все еще хочет вступить в НАТО вместе со Швецией: «Заявление [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана говорит о желании Турции рассмотреть заявку так быстро, как это возможно. У нас остается желание присоединиться к альянсу вместе со Швецией. Для этого в последние 10 месяцев было проделано много работы».
По его словам, вчера ночью состоялись переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и их шведским коллегой Тобиасом Биллстремом.
«Хорошо, что вопрос ратификации поднимается», – заметил Хаависто.
Финский министр иностранных дел подчеркнул, что Швеция остается важным партнером для Финляндии. В НАТО также подчеркнули важность того, чтобы и Финляндия, и Швеция стали членами альянса одновременно.
«Это связано с нашей общей безопасностью», – заверил Хаависто.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Финляндия надеется стать членом альянса до саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года.
«Мы все еще надеемся, что станем членами [НАТО] к саммиту в Вильнюсе, хотя мы не можем повлиять на решения Венгрии или Турции», – сказал Хаависто.
Глава МИД Финляндии также прокомментировал антитурецкие протесты в Швеции: «Очень прискорбные случаи в Швеции. Несмотря на то, что они находятся в рамках свободы мнений, такие символические события имеют огромное значение».
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во вчерашнем выступлении по телевидению дал понять, что Турция готова принять Финляндию в альянс без Швеции. Президент Саули Ниинистё сообщил, что финская сторона уже связалась с Турцией после заявления Эрдогана.