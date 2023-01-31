Гостями передачи портала Rus.Postimees, посвященной скандалу с видеороликом политического движения Koos, в котором принял участие глава ЭПЦ МП митрополит Евгений, стали депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев (Центристская партия) и председатель горсобрания Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия). Среди прочего они ответили на вопросы, связанные с убедительностью объяснений, данных ЭПЦ МП, и вероятной реакцией на случившееся эстонского государства.
Дмитриев и Осиновский: быстрой работой над ошибками ЭПЦ МП смягчила удар, под который ее подставило Koos
- ЭПЦ МП сегодня утром выступила с заявлением по поводу сделанного движением Koos объявлением о политической акции, в рамках которой в соборе Александра Невского 22 февраля планировалось провести молебен. Церковь указала, что стала жертвой политической провокации и что она не будет участвовать в этих мероприятиях. Выглядят ли правдоподобными такие объяснения? Ведь митрополит Евгений присутствует в этом ролике, стоит рядом с людьми, чьи речи очень похожи на предвыборную агитацию…
Д. Д.: Я хорошо знаю методы, которые использует движение Koos. Осенью мы проводили митинг, связанный с темой резкого повышения цен. Я хорошо помню, как движение Koos стало использовать нашу платформу. Они пришли на наш митинг со своими лозунгами, стали общаться с народом и стали делать вид, что это они тут все сами организовали.
Так что меня ничуть не удивляет, когда заходит речь о какой-то устроенной ими провокации. Очень жаль, что церковь не усмотрела сразу в этом проблемы и в какой-то мере, наверное, пошла на поводу. Однако сегодня было приятно читать уже обновленный пресс-релиз ЭПЦ МП, потому что было видно, что церковь сделала работу над ошибками. Церковь поняла, что ее втянули в предвыборную политическую борьбу.
Конечно, этого не должно было случиться. Мы и ранее всегда говорили, что церковь всегда должна оставаться вне политики. Особенно сейчас, с учетом общей геополитической ситуации. Митрополит Евгений по незнанию, по своей душевной доброте, желая просто помочь, к сожалению, в очередной раз попал вот в такую опалу. Но у меня гораздо больше вопросов в связи с этой ситуацией к движению Koos. О чем они думали, когда втягивали представителей церкви в свои политические игры? Зачем они это делали?
Е.О.: Я тоже рад, что церковь в итоге сделала это заявление. Участие церкви в такой акции поставило бы здесь под удар всю ЭПЦ МП. Именно в связи с той общей геополитической ситуацией, о которой только что упомянул Дмитрий. Естественно, что эстонское государство знает, что Московский патриархат поддерживает российскую агрессию против Украины, и эстонское государство не может проявлять толерантность к участию ЭПЦ МП в здешней политической борьбе.
Я рад тому, какой выбор сделала в итоге ЭПЦ МП, и надеюсь, что после ее сегодняшнего заявления все эмоциональные нападки на православную церковь сейчас закончатся. Без этого заявления продолжение таких нападок никак нельзя было исключить.
Если же говорить о правдоподобности данных объяснений, то мне трудно об этом судить, ведь я не знаю митрополита Евгения лично. Так что у меня нет оснований полагать, что церковь может быть не искренней. Я вполне могу допустить, что эта ситуация действительно возникла из-за недостаточной информированности.
- МВД в последний раз общалось с митрополитом Евгением на тему агрессии России против Украины осенью прошлого года. Тогда митрополит дистанцировал себя и руководимую им церковь от разжигающих войну высказываний патриарха Московского Кирилла. Эстонское государство сочло тогда данные митрополитом разъяснения достаточными и вопрос о лишении вида на жительство митрополита Евгения был снят с повестки дня. Может ли этот вопрос вновь стать актуальным, или государство примет данные церковью объяснения?
Е.О.: Я очень надеюсь, что эта тема закрыта. Поскольку ясно, что участия церкви в политической кампании не случится. Соответствующая политическая акция состоится, но церковного присутствия там не будет.
Когда митрополит осенью приходил на разговор в МВД, он подтвердил, что и он сам, и ЭПЦ МП находятся вне политики. Думаю, любой человек, живущий в Эстонии, даже временно, сейчас очень четко чувствует ту эмоциональную атмосферу, что возникла из-за войны в Украине. Понятно, что в такой ситуации и представители ЭПЦ МП, и представители любых других институтов, тесно связанных с Российской Федерацией, чувствуют, что не могут переходить определенные грани в вещах, связанных с войной.
Это то, с чем нужно считаться. Поэтому я немного удивлен, что такая ошибка со стороны митрополита произошла. Но я рад, что ситуация разрешилась именно таким благополучным путем.
Д. Д.: Я надеюсь, что возобладает здравый смысл. Вы правильно сами сказали, что вопрос, который касался прошлого года, уже закрыт. Свои пояснения осенью митрополит Евгений дал, и я не вижу смысла в том, чтобы заново поднимать ту тему.
Если после сегодняшних, более четких, комментариев церкви у МВД все равно остались какие-то вопросы, я думаю, МВД может организовать новую встречу с представителями ЭПЦ МП. Хотя вряд ли с помощью такой встречи МВД сможет узнать что-то новое. Но я полагаю, что если МВД сочтет нужным встретиться с митрополитом Евгением, то митрополит Евгений будет не против прийти на такую встречу.
Если же мы начнем сейчас рассуждать о том, есть ли угроза применения каких-то санкций в отношении митрополита, то я бы обратил внимание, что проблема сейчас отнюдь не только у митрополита. Проблема, которую создали активисты Koos, касается всей ЭПЦ МП, всех ее храмов и приходов по всей Эстонии. Все они оказались под ударом, причем просто в силу того, что кто-то решил организовать вот такой вот митинг, привлечь церковь, притянуть ее к политике. И потом на этой волне собрать голоса и почивать на лаврах.
- Можно ли сказать, что не только у эстонского государства, но и у общества Эстонии из-за таких событий снова теряется доверие к этой церкви, она снова начинает казаться людям как минимум подозрительной или даже враждебной?
Д.Д.: Да, можно предполагать, что определенные нотки тревожности в обществе возникнут. Но, повторюсь, у меня больше вопросов к организации Koos, которая очень хорошо понимала, чем чреваты ее действия.
Эта организация преследовала вполне определенные цели. Если митрополит Евгений не очень хорошо просчитал ситуацию, то это могло произойти в силу его открытости и готовности общаться со всеми. Он сделал ошибку, но она уже исправлена. И я думаю, что общество готово прощать такие ошибки, тем более, что позиция церкви сейчас очень четко выражена.
Сейчас мне жаль, что собор Александра Невского 22 февраля будет закрыт. Это разумный шаг во избежание всяких недоразумений, но это плохо, когда храм приходится закрывать. На самом деле, это основная вещь, которой сейчас добились организаторы всего этого мероприятия и авторы всей этой политической агитации.
Е.О.: Конечно, в лучшую сторону отношение эстонского общества к ЭПЦ МП эта история точно уж не изменит. Особенно если смотреть на динамику развития событий в других странах, например, в Латвии, где после начала войны православная церковь стала автокефальной. Не говоря уже, конечно, о самой Украине.
Мы же видим, что у нас в Эстонии некоторые радикальные голоса говорят, что ЭПЦ МП вообще нужно закрыть. Поскольку эта церковь может восприниматься как продолжение политической власти Российской Федерации. Такие настроения в обществе присутствуют, и понятно, что такого рода инциденты только усиливают такие вопросы, как, мол, а чем эта церковь тут на самом деле занимается, почему она участвует в акциях прокремлевских движений.
Такие вопросы появляются у многих людей. Так что можно определенно сказать, что этот инцидент был никак не в интересах православных жителей Эстонской Республики. Настороженность к православным из-за такого рода инцидентов, конечно же, возрастает.
- Вчера очень многие люди, которые видели ролик Koos, обратили внимание на то, что одним из ораторов в нем российская агрессия против Украины называется специальной военной операцией, и митрополита Евгения это, кажется, ничуть не смущает. Дает ли это и эстонскому государству основания интерпретировать сотрудничество митрополита Евгения с такой организацией как ту самую роль церкви как дополнительного инструмента политической власти Российской Федерации?
Е.О.: Я придерживаюсь той точки зрения, что либеральное демократическое государство не должно нарушать религиозную свободу. Церковь - это институт такой свободы. Если это вмешательство происходит, для этого должна возникнуть по-настоящему критическая ситуация. Потому что вообще-то все свободы должны быть обеспечены.
Но у всего этого есть и другая сторона. Это значит, что и церковь, любая, православная, лютеранская, какая угодно, не должна вмешиваться в политику. Если у эстонского государства нет весомых обстоятельств для ограничения религиозных свобод, оно не должно их ограничивать. Я думаю, что эта ситуация успокоится и никакой надобности для радикальных шагов в отношении ЭПЦ МП не возникнет.
Но это зависит не только от правительства, не только от общественных настроений. Это зависит и от действий и высказываний представителей самой церкви. В ситуации с акцией Koos проблема была не только в том, как нужно называть войну в Украине. Весь сопутствовавший контекст достаточно ясно показывает, какую позицию в отношении этой войны занимает движение Koos.
Koos откровенно ставит под сомнение внешнеполитические цели Эстонской Республики и Европейского союза. И это движение действительно часто повторяет то, что Российской Федерацией по теме этой войны говорится. Ясно, что аполитичному человеку, отстаивавшему интересы наших православных сограждан, появляться с такими людьми в одном месте нельзя, и это не говоря уже о том, что в этом ролике произносится. Но, к счастью, это теперь признает и сам митрополит Евгений.
- Дмитрий, как вы считаете, как вовлечение местной православной церкви в такие акции влияет на моральное состояние прихожан этой церкви, в том числе на тех, кто совершенно искренне, а не лукаво считает, что церковь должна быть максимально далека от политики? Наносят ли такие ситуации моральный ущерб местной православной общине?
Д.Д.: Это вопрос не столько ко мне, сколько к самим прихожанам. Они лучше знают, как они чувствуют себя в данной ситуации. Церковь априори должна быть вне политики, и я надеюсь, что впредь в Эстонии так и будет. В данной же ситуации было очень важно внести полную ясность. Политики должны заниматься своими делами, не вовлекая в них церковь. Церковь же должна заниматься своей миссией, помогая людям найти свое душевное равновесие. В очень сложное нынешнее время у церкви в этом смысле очень большая роль.
Именно поэтому те методы, которые использовало движение Koos для достижения своих целей в этом случае, мне кажутся грязными. Они просто подставили под удар всю ЭПЦ МП. Однако работа над ошибками сделана, и я верю, что все будет хорошо и у Эстонии, и у церкви, и у прихожан во всех приходах.
- Вчера вечером один из эстонских новостных порталов обратился за комментариями к учительнице воскресной православной школы, действующей при Храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Ласнамяэ, Елене Эспе, которая сказала, что приход в Ласнамяэ никоим образом не связан с этой акцией, и что в этом храме считают, что церковь должна максимально далеко держаться от политики. Существует ли в попытках политиков, пусть даже и предельно маргинальных, заигрывать с верующими, с православными, опасность того, что среди местных православных возникнет нечто вроде раскола?
Е.О.: Я - атеист, поэтому личной связи у меня тут нет, но я надеюсь, что такого раскола не произойдет, просто по той причине, что ЭПЦ МП не будет заниматься политикой. Ни в ближайшие 35 дней, оставшиеся до выборов в Рийгикогу, ни потом. Я думаю, что это было бы неприемлемо не только для эстонского общества в целом, но и для самих православных людей. Церковь должна заниматься только теми делами, для которых она создана. И тогда градус напряжения в обществе, связанный с этой темой, обязательно понизится.
- Депутат Европарламента от Центристской партии Яна Тоом в своем сегодняшнем заявлении назвала Koos нерукопожатными ловчилами, ради сиюминутной политической выгоды готовыми обмануть тех, кого обманывать нельзя. Также Тоом обвинила движение Koos в попытках разрушения ЭПЦ МП путем втягивания ее в политическую борьбу...
Д.Д.: Комментарий Яны Тоом пусть и резок, но сделан по делу. Она очень коротко и точно описала то, чем сейчас занимается организация Koos. И это именно та деятельность, которой нужно избегать. Как совершенно правильно сказал Евгений, церковь должна заниматься только религиозной сферой. И политика должна осуществляться совершенно отдельно от церкви.
- Можно ли считать, что подобные инициативы - это, скорее, попытка политических маргиналов любой ценой привлечь к себе внимание, нарастить свой электорат, или следует опасаться, что такая деятельность - часть гибридного вмешательства во внутренние дела Эстонии другими государствами?
Е.О.: И риторика Koos, и сама попытка создать межнациональный конфликт, которую из себя и представляет вся эта инициатива, никак не противоречат интересам, которые могут быть у Российской Федерации в Эстонии. Но я не могу сказать, идет ли тут речь о синхронной работе. Я не располагаю какими-то секретными данными на этот счет.
В то же время, понятно, что раскол общества по такой линии ничего хорошего для Эстонии не сулит. И очень надеюсь, что избиратель в Эстонии даст этому очень четкую оценку. Я не вижу никакого реального потенциала у этой силы.
Всех людей в Koos я, конечно, не знаю, но господин Петерсон - всем известный аферист. Почерк его политических деяний хорошо знаком людям, которые его хоть немного знают. Это, можно сказать, особый стиль политической деятельности, но я не думаю, что он может приносить хоть какой-то успех в долгосрочной песрпективе. Не верю, что эта деятельность может хоть как-то сказаться на динамике развития нашего общества.
Д.Д.: Без какой-то доказательной базы что-то утверждать о гибридном иностранном вмешательстве нельзя. В любом случае, выборы в парламент происходят у нас здесь, в Эстонии, и наш местный избиратель имеет возможность показать своим голосованием на этих выборах, согласен он с такими грязными политическими методами или нет.
Я не приемлю такие методы, когда ради какого-то количества голосов люди готовы наносить обществу большой вред. Я надеюсь, такие силы будут оставаться маргинальными и не попадут в парламент, но вред ими уже нанесен.
Они не только сделали шаги, направленные на раскол общества, причем в условиях, когда эта проблема и так существует. Они на самом деле поставили под удар будущее всей православной церкви в Эстонии.
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