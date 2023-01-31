Дмитриев и Осиновский: быстрой работой над ошибками ЭПЦ МП смягчила удар, под который ее подставило Koos

- Дмитрий, как вы считаете, как вовлечение местной православной церкви в такие акции влияет на моральное состояние прихожан этой церкви, в том числе на тех, кто совершенно искренне, а не лукаво считает, что церковь должна быть максимально далека от политики? Наносят ли такие ситуации моральный ущерб местной православной общине?

Д.Д.: Это вопрос не столько ко мне, сколько к самим прихожанам. Они лучше знают, как они чувствуют себя в данной ситуации. Церковь априори должна быть вне политики, и я надеюсь, что впредь в Эстонии так и будет. В данной же ситуации было очень важно внести полную ясность. Политики должны заниматься своими делами, не вовлекая в них церковь. Церковь же должна заниматься своей миссией, помогая людям найти свое душевное равновесие. В очень сложное нынешнее время у церкви в этом смысле очень большая роль.

Именно поэтому те методы, которые использовало движение Koos для достижения своих целей в этом случае, мне кажутся грязными. Они просто подставили под удар всю ЭПЦ МП. Однако работа над ошибками сделана, и я верю, что все будет хорошо и у Эстонии, и у церкви, и у прихожан во всех приходах.