В студии Postimees Евгений Осиновский и Дмитрий Дмитриев: можно ли и дальше верить в аполитичность главы ЭПЦ МП?

- МВД Эстонии в последний раз общалось с митрополитом Евгением на тему агрессии России против Украины осенью. Тогда митрополит дистанцировал себя и руководимую им церковь от разжигающих войну высказываний патриарха Кирилла. Эстонское государство сочло тогда данные митрополитом разъяснения достаточными и вопрос о лишении его вида на жительство был снят с повестки дня. Можно ли сказать, что этот вопрос вновь становится актуальным, если да, остаются ли у митрополита возможности снова оправдаться перед эстонским государством, или в этот раз это будет сделать куда сложнее?

- В ролике движения Koos c участием митрополита Евгения российская агрессия против Украины называется специальной военной операцией. Движение Koos известно тем, что его представители появлялись в пропагандистских программах на российском телевидении, они часто говорят о царящей в Эстонии русофобии, об опасности для Эстонии нахождения на эстонской территории украинских беженцев. Остается ли у эстонского государства возможность интерпретировать сотрудничество митрополита Евгения с такой организацией как-то иначе, кроме как выполнение прямых инструкций российской политической власти?

- ЭПЦ МП сообщила в специальном комментарии, что к акции, которая будет проходить 22 февраля у стен парламента, церковь отношения не имеет. Говорится, что текст объявления об акции, который распространяется в соцсетях, с церковью не согласовывали. Указывается, что к церкви обратились с просьбой помолиться о мире, и церковь просто откликнулась на этот призыв. Тем не менее, митрополит Евгений присутствует в ролике, его не смущает очевидный формат политической агитации, не смущают слова «специальная военная операция». Можно ли с учетом этого воспринять всерьез данные церковью объяснения?