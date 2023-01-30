Рейнсалу: потолок цен на российскую нефть должен быть снижен

Глава МИД обсудил с послом укрепление связей между двумя странами, российскую войну в Украине и европейскую безопасность. На встрече обсудили дальнейшую поддержку Украины, в том числе повышение цены войны для России и ее привлечение к ответственности за преступления агрессии.

«Я подчеркнул, что ценовой потолок на нефть, согласованный в начале декабря минувшего года, слишком высок, и мы должны понизить его, потому что Россия использует заработанную прибыль для финансирования войны в Украине», - сказал Рейнсалу.

Рейнсалу также представил обзор деятельности Эстонии в Житомирской области, на которой Эстония сфокусировалась в восстановлении Украины. «Несмотря на продолжающиеся разрушительные действия России в Украине, мы должны помочь украинцам справиться в ситуации, где Россия целенаправленно атакует гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру», - сказал он.