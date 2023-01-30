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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На этой неделе около 600 молодых людей отправляются отдавать долг родине

BNS
На этой неделе около 600 молодых людей отправляются отдавать долг родине
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На этой неделе ряды Сил обороны пополнили около 600 новобранцев зимнего призыва, которым предстоит пройти через 11-ти месячный курс подготовки.

В понедельник в Тапа прибыло более 170 новоиспеченных солдат срочной службы, их распределят между Скаутским и артиллерийским батальонами, а также ротой штаба и связи.

«В прошлом в это время мы делали акцент на подготовке командиров отделений, которые затем помогали в выучке солдат летнего и осеннего призывов. А в этом году мы хотим подготовить больше экипажей самоходных артиллерийских установок К9», – отметил начальник отдела боевой подготовки 1-й пехотной бригады, майор Лаури Крийза.

Военно-морские силы (ВМС) приняли более 110 новобранцев – это самый большой призыв с момента восстановления независимости Эстонии.

«Наш вид вооруженных сил сильно вырос как с точки зрения потенциала, так и спектра задач. Поэтому у молодежи появилось больше возможностей для обеспечения обороны страны на море и службы в составе ВМС», - пояснил командующий военно-морских сил коммодор Юри Саська.

Базовый курс подготовки будущих моряков начнется в Минной гавани. Затем срочники смогут освоить одну из специальностей: пройти базовый курс обеспечения безопасности собственных войск, стать водителем, оператором систем наблюдения или же окончить курс подготовки младших командиров.

К службе в Командовании киберобороны приступило более 60 человек, в Батальоне логистики почти 40, во 2-й пехотной бригаде около 60 и в военной полиции Караульного батальона почти 140 срочников.

Подготовка новобранцев зимнего призыва занимает 11 месяцев. Из них вырастут будущие, водители, специалисты и командиры. Последние смогут продемонстрировать свои навыки руководства уже летом, когда в части прибудут новобранцы июльского призыва. Срочная служба готовит граждан к службе в запасе.

Департамент оборонных ресурсов проводит призыв три раза в год. Командный состав и водителей набирают зимой и летом - они служат 11 месяцев, рядовой состав призывают осенью - на 8 месяцев.

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