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Немецкие прокремлевские активисты помогли российской армии приобрести снаряжение

Немецкие прокремлевские активисты помогли российской армии приобрести снаряжение
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Елена Колбасникова.
Елена Колбасникова. Фото: IMAGO/Christoph Hardt

По сообщению информационного агентства Reuters, группа прокремлевских активистов, действующих в Германии, пожертвовала деньги российской армейской дивизии, которая воюет в Украине. На пожертвованные деньги были куплены радиопередатчики, наушники и телефоны.

Самые активные участники прокремлевской группы, Елена Колбасникова и Макс Шлунд, в конце прошлого года лично передали офицеру подразделения собранные 500 евро.

Упомянутый офицер подтвердил Reuters, что помощь была получена, и информационное агентство также смогло увидеть сообщения, в которых организаторы сбора средств обсуждали этот вопрос. Сообщения также показывают, что Колбасникова и Шлунд знали, что, закупая телекоммуникационное оборудование, они нарушают санкции Европейского Союза, запрещающие поставку такого оборудования российским военным.

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