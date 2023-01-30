Немецкие прокремлевские активисты помогли российской армии приобрести снаряжение

Упомянутый офицер подтвердил Reuters, что помощь была получена, и информационное агентство также смогло увидеть сообщения, в которых организаторы сбора средств обсуждали этот вопрос. Сообщения также показывают, что Колбасникова и Шлунд знали, что, закупая телекоммуникационное оборудование, они нарушают санкции Европейского Союза, запрещающие поставку такого оборудования российским военным.