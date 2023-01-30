По сообщению информационного агентства Reuters, группа прокремлевских активистов, действующих в Германии, пожертвовала деньги российской армейской дивизии, которая воюет в Украине. На пожертвованные деньги были куплены радиопередатчики, наушники и телефоны.
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Немецкие прокремлевские активисты помогли российской армии приобрести снаряжение
Немецкие прокремлевские активисты помогли российской армии приобрести снаряжение
Самые активные участники прокремлевской группы, Елена Колбасникова и Макс Шлунд, в конце прошлого года лично передали офицеру подразделения собранные 500 евро.
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