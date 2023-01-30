Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 30 января: события в Украине, День эстонской литературы, учимся кататься на коньках и вручение наград EMA
Сегодня в выпуске:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, что Россия пытается затянуть войну, а Украина должна ускорить события и поставки оружия. Все подробности - в материале нашего корреспондента.
- Короткие новости: о самом крупном зимнем призыве, в Эстонии вводится запрет на оборот опасного каннабиноида и какие тесты поступили в продажу в аптеки
- Сегодня в Эстонии впервые отмечается день эстонской литературы. Как, где и какими мероприятиями это праздник отметили в нашей стране - в сюжете нашей съёмочной группы.
- Если вы всегда хотели стать покорителем льда или просто научиться кататься на коньках, но по каким-то причинам до сих пор этого не сделали - добро пожаловать, время пришло! Наш корреспондент специально для вас узнал где, когда и кто может освоить технику катания и побороть страх падения!
- Мировые новости: про аномальные морозы в Афганистане, что потеряли в Австралии и открытии необычной велопарковки в Амстердаме.
- В стенах "Unibet Arena" прошло самое сияющее и зрелищное мероприятие во всей Эстонии: вручение премий победителям EMA Eesti Muusikaauhinnad. Кто был удостоин наград, принимал поздравления и кому аплодировали именитые гости церемонии - в нашем сюжете!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 30 января.