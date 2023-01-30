Пн, 30.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

«Новости в 7» за 30 января: события в Украине, День эстонской литературы, учимся кататься на коньках и вручение наград EMA

Kanal 7
«Новости в 7» за 30 января: события в Украине, День эстонской литературы, учимся кататься на коньках и вручение наград EMA
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, что Россия пытается затянуть войну, а Украина должна ускорить события и поставки оружия. Все подробности - в материале нашего корреспондента.

- Короткие новости: о самом крупном зимнем призыве, в Эстонии вводится запрет на оборот опасного каннабиноида и какие тесты поступили в продажу в аптеки

- Сегодня в Эстонии впервые отмечается день эстонской литературы. Как, где и какими мероприятиями это праздник отметили в нашей стране - в сюжете нашей съёмочной группы.

- Если вы всегда хотели стать покорителем льда или просто научиться кататься на коньках, но по каким-то причинам до сих пор этого не сделали - добро пожаловать, время пришло! Наш корреспондент специально для вас узнал где, когда и кто может освоить технику катания и побороть страх падения!

- Мировые новости: про аномальные морозы в Афганистане, что потеряли в Австралии и открытии необычной велопарковки в Амстердаме.

- В стенах "Unibet Arena" прошло самое сияющее и зрелищное мероприятие во всей Эстонии: вручение премий победителям EMA Eesti Muusikaauhinnad. Кто был удостоин наград, принимал поздравления и кому аплодировали именитые гости церемонии - в нашем сюжете!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 30 января.

Ключевые слова
Наверх