«Новости в 7» за 30 января: события в Украине, День эстонской литературы, учимся кататься на коньках и вручение наград EMA

Сегодня в выпуске:

- Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, что Россия пытается затянуть войну, а Украина должна ускорить события и поставки оружия. Все подробности - в материале нашего корреспондента.

- Короткие новости: о самом крупном зимнем призыве, в Эстонии вводится запрет на оборот опасного каннабиноида и какие тесты поступили в продажу в аптеки

- Сегодня в Эстонии впервые отмечается день эстонской литературы. Как, где и какими мероприятиями это праздник отметили в нашей стране - в сюжете нашей съёмочной группы.

- Если вы всегда хотели стать покорителем льда или просто научиться кататься на коньках, но по каким-то причинам до сих пор этого не сделали - добро пожаловать, время пришло! Наш корреспондент специально для вас узнал где, когда и кто может освоить технику катания и побороть страх падения!

- Мировые новости: про аномальные морозы в Афганистане, что потеряли в Австралии и открытии необычной велопарковки в Амстердаме.

- В стенах "Unibet Arena" прошло самое сияющее и зрелищное мероприятие во всей Эстонии: вручение премий победителям EMA Eesti Muusikaauhinnad. Кто был удостоин наград, принимал поздравления и кому аплодировали именитые гости церемонии - в нашем сюжете!