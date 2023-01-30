Elron подписал контракт на постройку еще десяти поездов Škoda

Производство поездов уже началось, сказал Elron.

«В 2022 году количество пассажиров поездов увеличилось более чем на один миллион человек по сравнению с предыдущим годом. Сегодня пассажиров обслуживают 37 поездов, но очевидно, что парк поездов компании Elron нуждается в значительной модернизации, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей и смотреть в будущее транспортного сектора», - сказал Вильяр Лухтейн, руководитель проекта новых поездов Elron.

Лутхейн сказал, что решение правительства, принятое осенью, позволило реализовать опционный контракт в дополнение к заказу на шесть электропоездов Škoda в 2020 году, а также добавить еще десять двухсистемных электропоездов в парк Elron к 2027 году. Двухсистемные электропоезда смогут курсировать как по существующей контактной сети, так и по новой контактной сети, которая будет построена.

Пять новых поездов, которые будут заказаны с опцией, будут иметь другой дизайн интерьера и будут обслуживать пассажиров как пригородные поезда.

Лухтейн пояснил, что поскольку Эстония расположена в более холодном климате, чем остальная Европа, поездам приходится выдерживать быстро меняющиеся температуры и погодные условия, особенно зимой.

«В декабре началась подготовка к изготовлению черновой конструкции поезда, а это значит, что сварочные работы находятся в начальной фазе, и через несколько недель поезд будет готов к сборке. Поезда будут построены на платформе RegioPanter, которая также используется в Чехии и Словакии», - добавил руководитель проекта.

Новые поезда будут трехвагонными, их общая длина составит 83,18 метра, тогда как, например, нынешние четырехвагонные поезда имеют длину 75 метров. Поезда получают более широкие входные зоны, больше места для велосипедов и пассажиров с детскими колясками. Также будут выделены места для инвалидов-колясочников. Все места в новых поездах будут пронумерованы, а также будет отдельная зона для еды и напитков.

Согласно согласованному графику, первый поезд Škoda прибудет в Эстонию в первом квартале 2024 года, после чего начнется его оснащение и тестирование. Первый новый поезд выйдет на линию в декабре 2024 года. К 2027 году парк Elron увеличится более чем на 40 процентов, то есть подвижной состав увеличится с 38 до 54 поездов, что значительно расширит возможности для более качественного обслуживания пассажиров и более плотного расписания.