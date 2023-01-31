18 января в доме Стенбока состоялась торжественная церемония награждения, на которой награду «Врач года» получила семейный врач из Рыуге, доктор Вийвика Аллас. В тот же день ее муж посещал в Выру встречу президента с представителями местной общины, чтобы попытаться отстоять их семейный дом, который подпадает под расширение полигона Нурсипалу.
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Врач года теряет свой дом из-за расширения полигона Нурсипалу: «Если мой дом исчезнет, я перестану работать семейным врачом»
Врач года теряет свой дом из-за расширения полигона Нурсипалу: «Если мой дом исчезнет, я перестану работать семейным врачом»
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