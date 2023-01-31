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Врач года теряет свой дом из-за расширения полигона Нурсипалу: «Если мой дом исчезнет, ​​я перестану работать семейным врачом»

Врач года теряет свой дом из-за расширения полигона Нурсипалу: «Если мой дом исчезнет, ​​я перестану работать семейным врачом»
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Семья Вийвики Аллас в течение двадцати лет занимается строительством нового дома в деревне Люккя.
Семья Вийвики Аллас в течение двадцати лет занимается строительством нового дома в деревне Люккя. Фото: Sander Ilvest

18 января в доме Стенбока состоялась торжественная церемония награждения, на которой награду «Врач года» получила семейный врач из Рыуге, доктор Вийвика Аллас. В тот же день ее муж посещал в Выру встречу президента с представителями местной общины, чтобы попытаться отстоять их семейный дом, который подпадает под расширение полигона Нурсипалу.

21 ноября 2022 года Минобороны обнародовало карту планируемого расширения полигона Нурсипалу. Площадь в 3000 га планируется расширить до 9000 га, но на пути расширения стоят 21 домохозяйство. Основными вариантами для землевладельцев являются либо продажа, либо обмен на государственную землю, если соглашение не будет достигнуто, решением станет принудительное отчуждение.

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