Митрополит Евгений должен быть готов к тому, что его вид на жительство в Эстонии может быть аннулирован, подчеркивает член фракции Партии реформ Кристен Михал.
Михал: митрополит должен быть готов к аннулированию вида на жительство
По словам Михала, совместные мероприятия церкви и политических партий в любой ситуации, особенно в преддверии выборов, всегда имеют пикантный привкус. «Однако деятельность подчиненной Москве церкви и партии с прокремлевской позицией - это уже неприкрытая деятельность по влиянию», - отмечает Михал.
«Цель, похоже, состоит в том, чтобы создать образ некоего голубя мира, как будто Москва не пошла убивать мирных жителей, женщин и детей в Украине. С целью создания впечатления и телевизионных изображений, что Эстония ожидает чего-либо другого, кроме окончания этой войны с победой Украины. Второстепенная выгода - это, вероятно, послание сокращающейся группе поддержки Москвы в Эстонии: "Koos" - это свои, поддержите их», - пишет Михал.
По мнению депутата, решение очевидно: митрополит должен отказаться от попытки влияния и отречься от нее. Или же отец церкви должен быть готов к тому, что Министерство внутренних дел аннулирует его вид на жительство. «В стране ЕС и НАТО, которая поддерживает Украину до конца, нет места инфлюенсерам вроде Митрополита в TikTok», - заявил он.