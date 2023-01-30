Михал: митрополит должен быть готов к аннулированию вида на жительство

По словам Михала, совместные мероприятия церкви и политических партий в любой ситуации, особенно в преддверии выборов, всегда имеют пикантный привкус. «Однако деятельность подчиненной Москве церкви и партии с прокремлевской позицией - это уже неприкрытая деятельность по влиянию», - отмечает Михал.

«Цель, похоже, состоит в том, чтобы создать образ некоего голубя мира, как будто Москва не пошла убивать мирных жителей, женщин и детей в Украине. С целью создания впечатления и телевизионных изображений, что Эстония ожидает чего-либо другого, кроме окончания этой войны с победой Украины. Второстепенная выгода - это, вероятно, послание сокращающейся группе поддержки Москвы в Эстонии: "Koos" - это свои, поддержите их», - пишет Михал.