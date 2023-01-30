Галерея ⟩ Помещения для укрытия в многоквартирных домах нуждаются в улучшении

«На прошлой неделе я предложил правительству выделять Спасательному департаменту 15 миллионов евро в год для организации раундов подачи заявок на поддержку создания укрытий в квартирных товариществах или переделку существующих помещений. Такая мера поддержки позволила бы ежегодно поддерживать 300-500 квартирных товариществ для улучшения жилищных условий в местах для укрытия, то есть за десять лет мы создали бы укрытия, отвечающие базовым требованиям, почти для полумиллиона жителей», - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Спасательный департамент объясняет, что убежища разделяются на общественные, то есть предназначенные для всех, на домашние, а именно только для людей, проживающих в доме и их близких, а также на комнатные - например, ванная комната. «Если общественное убежище создано прежде всего для людей, находящихся во время опасности на улице, то люди на работе или дома должны оставаться на месте и найти для укрытия помещение без окон или подвал», - говорится в пресс-релизе.

«Можно укрыться в подвалах многих многоквартирных домов, но в этих помещениях требуется уборка или строительные работы, чтобы сделать их пригодными для укрытия», - объяснил генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару и добавил, что департамент совместно с TalTech проводит анализ самых распространенных зданий и сооружений в Эстонии, чтобы лучше понять, какие работы потребуются для улучшения состояния помещений для укрытия.