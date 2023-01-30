Более половины жителей Эстонии проживает в многоквартирных домах, готовность к кризису которых нуждается в улучшении. Поэтому в 2023 году Спасательный департамент взял на себя одно из важных направлений - подготовить к кризисным ситуациям многоквартирные дома, сообщил Спасательный департамент в пресс-релизе.
Галерея ⟩ Помещения для укрытия в многоквартирных домах нуждаются в улучшении
«На прошлой неделе я предложил правительству выделять Спасательному департаменту 15 миллионов евро в год для организации раундов подачи заявок на поддержку создания укрытий в квартирных товариществах или переделку существующих помещений. Такая мера поддержки позволила бы ежегодно поддерживать 300-500 квартирных товариществ для улучшения жилищных условий в местах для укрытия, то есть за десять лет мы создали бы укрытия, отвечающие базовым требованиям, почти для полумиллиона жителей», - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Спасательный департамент объясняет, что убежища разделяются на общественные, то есть предназначенные для всех, на домашние, а именно только для людей, проживающих в доме и их близких, а также на комнатные - например, ванная комната. «Если общественное убежище создано прежде всего для людей, находящихся во время опасности на улице, то люди на работе или дома должны оставаться на месте и найти для укрытия помещение без окон или подвал», - говорится в пресс-релизе.
«Можно укрыться в подвалах многих многоквартирных домов, но в этих помещениях требуется уборка или строительные работы, чтобы сделать их пригодными для укрытия», - объяснил генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару и добавил, что департамент совместно с TalTech проводит анализ самых распространенных зданий и сооружений в Эстонии, чтобы лучше понять, какие работы потребуются для улучшения состояния помещений для укрытия.
Результаты анализа будут готовы к концу февраля, а к концу марта Спасательный департамент разработает конкретные рекомендации по улучшению состояния помещений для укрытия в этих зданиях. В апреле департамент откроет прием заявок для квартирных товариществ, которые смогут обращаться за денежными средствами на различные работы по улучшению мест для укрытия в своём доме.
Например, средства можно будет запросить на ремонт подвалов, создание автономного электроподключения, закупку материала для укрепления (мешки с песком, прочная пленка для обертывания окон), ремонт входа в подвал, монтаж дверей с более сильными электрозамками (в случае опасности дверь можно открыть, чтобы всем не приходилось открывать двери своими ключами). При необходимости можно также приобрести материал для поддержки потолков подвала и учебные материалы о том, как и где нужно поддерживать потолки. Подробные условия тура заявок и мероприятия, которые будут финансироваться, станут известны весной.
«Помимо военной угрозы, укрытие может быть необходимо в экстремальных погодных условиях или при крупномасштабном загрязнении воздуха. Уведомление об опасности передается в виде сообщения через EE-ALARM, Эстонское национальное вещание и другие каналы СМИ, а также с помощью сирен, установленных в крупных городах. В случае чрезвычайной ситуации оставайтесь в помещении и оставайтесь там до тех пор, пока опасность не минует. В опасной ситуации следуйте всем инструкциям государственных ведомств!» - заявляет Спасательный департамент.