В ходе предвыборной гонки большинство партий обещают безопасность, цены на энергоносители и для народа – помощь многодетным семьям. Партии готовы увеличивать пособия, поднимать зарплаты и повышать расходы на оборону, каким-то образом не поднимая налоги. Наоборот, планируются реформы, которые уменьшат поступления в бюджет. Классики говорят: надо чтоб за все ассигнования и против всех налогов.
Анализ ⟩ Предвыборные миражи: выплаты увеличатся, налоги снизятся?
Когда страна переживает экономический шок, с этим обычно связаны большие внеочередные расходы. Сейчас это в первую очередь расходы на безопасность, помощь Украине, военным беженцам, а также помощь частным лицам и предприятиям в покрытии расходов на электроэнергию. Из-за этих расходов государственный бюджет Эстонии уже в минусе. При этом в предвыборных программах, кроме неизбежных расходов, связанных с войной и инфляцией, многие партии указывают увеличение текущих и, что важно, периодических выплат. То есть пенсий и пособий.
Одним из основных тезисов всех программ является доступная цена на электричество. Для того, чтобы ее обеспечить, надо ускорить переход на возобновляемые источники энергии и увеличить эффективность использования энергоресурсов, что должно привести к снижению затрат. Речь идет не только о предприятиях, но и о жилом фонде, и расходах домохозяйств. Но так считают не все партии.
Например, EKRE обещает вернуть цены на электричество на докризисный уровень. Якобы это возможно, если избавиться от квоты на выброс , снизить сборы на экологию и добычу полезных ископаемых и вовсе прекратить платить сборы за возобновляемые источники энергии. Фактически это означает не только разворот на 180 градусов прочь от зеленого перехода, но и полное игнорирование глобальной климатической повестки.
Центристы хотят выделить предприятиям 300 миллионов евро (NB! чуть меньше одного процента от валового внутреннего продукта – ВВП) на развитие более эффективной энергетической инфраструктуры и на пособия предприятиям, оказавшимся в сложном положении из-за высоких цен на энергоресурсы. Соцдемы тоже говорят о пособиях предприятиям, а также домохозяйствам и местным самоуправлениям, тогда как реформисты подчеркивают важность рыночных механизмов в переходе к более эффективному использованию энергоресурсов.
Не менее важным пунктом предвыборных программ являются расходы на оборону. Все партии выступают за то, чтобы увеличить их как минимум до трех процентов от ВВП. Соцдемы предлагают поднять расходы до 3,5%. Это больше чем то, что запланировано сейчас. Согласно действующему плану, Эстония должна потратить на оборону 3,4% от ВВП в 2024, 2,9% в 2025 году и 2,5% в 2026. Кроме того, соцдемы предлагают выделить еще 0,5% от ВВП на повышение гражданской готовности, а «Ээсти 200» – до 3% от ВВП примерно на то же самое – защиту населения и инфраструктуры.
Кроме рынка энергоносителей предполагается активнее регулировать рынок труда. Соцдемы хотят к 2027 году повысить минимальную зарплату до 1200 евро. Чтобы сгладить этот шок, государство будет частично компенсировать небольшим предприятиям и местным самоуправлениям увеличение расходов на рабочую силу. Центристская партия тоже предлагает повышение минимальной зарплаты, но в несколько меньшем размере – до 1000 евро, EKRE – до 1050 евро. Для справки: с этого года минимальная зарплата составляет 725 евро в месяц. Если она будет продолжать расти в таком же темпе, что и средняя зарплата, то через три года минимальная зарплата будет около 880 евро.
Обычно о пособиях, пенсиях и минимальной зарплате говорят в контексте социальной справедливости и перераспределения благ. Устанавливая минимальный предел оплаты труда, политики хотят защитить условного чернорабочего или уборщика, у которых нет рычагов воздействия на работодателя. К сожалению, обычно повышение минимальной зарплаты приводит к увеличению безработицы, и те, чьи доходы хотели повысить, могут оказаться на бирже труда. Некоторые исследования показывают, что резкое повышение минимальной зарплаты может ускорить рост цен. Для справки: по последним данным, годовая инфляция в Эстонии – 19,4%. И эта серьезная проблема стоит как перед нынешним, так и перед будущим правительством.
Практически все партии обещают поднять зарплаты учителям. Идея привязать зарплату учителей к средней по стране фигурирует в предвыборных программах как минимум с 2016 года. Реформисты обещают повысить зарплату учителей в среднеобразовательных школах до 120% от средней зарплаты в Эстонии, Исамаа до 125%, соцдемы до 130%. «Ээсти 200» и центристы называют конкретную сумму в 3000 евро как ориентир для средней учительской зарплаты. В программах упоминается повышение зарплат воспитателей детских садов, но конкретные цифры не называются. «Отечество» и соцдемы говорят об увеличении зарплат преподавателям с докторской степенью. Но в целом финансирование высших учебных заведений не представляет для партий большого интереса.
Четыре партии хотят в течение четырех лет повысить среднюю пенсию до 1000 (реформисты и центристы) или до 1200 евро в месяц (соцдемы и EKRE). Те же EKRE и «Отечество» собираются привязать размер пенсии к количеству детей. Для справки: средняя пенсия освобождена от подоходного налога, поэтому ее увеличение означает не только рост расходов, но и уменьшение доходов. Все партии хотят или поднять детские пособия, или сделать систему детских пособий более гармоничной. Центристы и «Отечество» предлагают поднять пособия до 100 евро в месяц, «Ээсти 200» и соцдемы – до 150. Реформисты пособия поднимать не обещают, но собираются отменить плату за детский сад. EKRE собираются ее понизить.
В программах «Отечества» и EKRE значительное место занимает помощь многодетным семьям. Отечественники предлагают после рождения четвертого ребенка компенсировать жилищный кредит в размере до 75000 евро. EKRE – обеспечить семьям возможность брать жилищный кредит на льготных условиях и погашать одну четвертую кредита после рождения каждого ребенка. Для справки: по очень примерным оценкам, сейчас доля жилищных кредитов семей с тремя и более детьми составляет около одной десятой от общего объема кредитов. С другой стороны, важно понимать, что какое-то количество многодетных семей не могут получить жилищный кредит. Если государство поддерживает в первую очередь тех, у кого и так все относительно хорошо, то при чем тут социальная справедливость?
Все перечисленные выше меры означают рост государственных расходов и дополнительную нагрузку на госбюджет. Основной источник доходов у государства – это налоговые поступления. Что же говорят партии о налоговой политике?
Соцдемы единственные обращают внимание на то, что налоговых поступлений не хватит на покрытие всех запланированных расходов, и предлагают ввести налог на оборону в размере одного процента от доходов сроком на пять лет. Пенсии этим налогом облагаться не будут. Кроме того, соцдемы хотят поднять налог на дивиденды до 28%.
С большой вероятностью нас опять ждет налоговая реформа. По крайне мере, и реформисты, и центристы, и соцдемы обещают провести реформу подоходного налога с частных лиц. Реформисты хотят вернуть систему, когда налог пропорционален доходу и увеличить необлагаемый налогом минимум до 700 евро в месяц для всех. Центристы и соцдемы хотят ввести классическую систему ступенчатого подоходного налога, которая предполагает более высокую ставку налога для людей с большим доходом. Центристы проводят границу между высокими и низкими доходами по двойной средней зарплате. Для соцдемов такая граница – ежемесячный доход в 3000 евро.
«Ээсти 200» тоже говорит об уменьшении налоговой нагрузки для людей с более низким уровнем дохода, но пока не совсем понятно, что конкретно планируется сделать. «Отечество» и EKRE хотят привязать ставку налога к количеству детей и вернуть практику, когда у супругов есть возможность декларировать доходы вместе. EKRE хочет предоставить молодым семьям льготу на подоходный налог в размере пяти процентных пунктов за каждого ребенка, причем для обоих работающих родителей. Из этого следует, что при налоге 20% родители с четырьмя детьми полностью освободятся от уплаты подоходного налога. Кроме того, предлагается ввести различные налоговые исключения и льготы. Почти все партии предлагают увеличить компенсации занятий спортом, понизить налог с оборота на продовольствие, лекарства, книги, электромобили и пр.
Все названные изменения налоговой системы предполагают уменьшение средней эффективной ставки подоходного налога и поступлений в государственный бюджет. Значит, дефицит бюджета увеличится. Американский политик Ричард Ламм писал: «Рождество – это когда дети говорят Санта-Клаусу, что они хотели бы получить, а взрослые платят за это. Дефицит – когда взрослые говорят правительству, что бы они хотели бы получить, а их дети платят за это». И это точно про нас.