Анализ ⟩ Предвыборные миражи: выплаты увеличатся, налоги снизятся?

Не менее важным пунктом предвыборных программ являются расходы на оборону. Все партии выступают за то, чтобы увеличить их как минимум до трех процентов от ВВП. Соцдемы предлагают поднять расходы до 3,5%. Это больше чем то, что запланировано сейчас. Согласно действующему плану, Эстония должна потратить на оборону 3,4% от ВВП в 2024, 2,9% в 2025 году и 2,5% в 2026. Кроме того, соцдемы предлагают выделить еще 0,5% от ВВП на повышение гражданской готовности, а «Ээсти 200» – до 3% от ВВП примерно на то же самое – защиту населения и инфраструктуры.

Министр обороны Ханно Певкур проверяет на себе комплекс HIMARS. Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja/Scanpix Baltics

Кроме рынка энергоносителей предполагается активнее регулировать рынок труда. Соцдемы хотят к 2027 году повысить минимальную зарплату до 1200 евро. Чтобы сгладить этот шок, государство будет частично компенсировать небольшим предприятиям и местным самоуправлениям увеличение расходов на рабочую силу. Центристская партия тоже предлагает повышение минимальной зарплаты, но в несколько меньшем размере – до 1000 евро, EKRE – до 1050 евро. Для справки: с этого года минимальная зарплата составляет 725 евро в месяц. Если она будет продолжать расти в таком же темпе, что и средняя зарплата, то через три года минимальная зарплата будет около 880 евро.