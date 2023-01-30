Украина просит у Запада истребители F-16. Польша готова об этом подумать, Германия – пока нет

В ответ на вопрос журналистов, согласится ли Варшава передать Украине истребители F-16, Моравецкий сказал, что Польша по этому вопросу будет действовать в координации с союзниками. По словам Моравецкого, все действия по укреплению обороноспособности Украины Варшава согласовывает с партнерами по НАТО - в частности, с США. Так было в случае принятия решений о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot и создании международной коалиции по отправке ВСУ танков Leorard-2.

«И подобно тому, как было несколько месяцев назад с самолетами МиГ-29, так же любая другая авиационная помощь будет согласовываться, реализоваться и, возможно, будет передаваться совместно с другими странами НАТО. Мы будем здесь действовать в полной координации», - заявил Моравецкий (цитата по агентству Укринформ).

Глава офиса президента Украины назвал такую позицию Польши позитивным сигналом. «Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО», - написал Ермак в своем телеграм-канале.

О том, что истребители F-16 - следующая большая цель Украины после поставок наступательных танков, говорили президент Владимир Зеленский, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников.

Киев стремится получить современные истребители - F-16 или F-15 ВВС США или их европейские аналоги - немецкие Tornado или шведские Gripen - в замену своему парку самолетов советских времен.

Кто против?