Послание Путина Федеральному Собранию может состояться 20-21 февраля

«Послание может состояться 20 либо 21 февраля», - сказал собеседник ТАСС.

Другой источник информагентства также подтвердил информацию, что «вероятность того, что глава государства выступит в двадцатых числа февраля, высока».

Ранее журналистка Фарида Рустамова заявила, что возобновилась работа над подготовкой послания. «Велено апдейтить то, что готовили в прошлом году. Точная дата пока не известна. Один из наших источников мрачно пошутил, что не удивится, если послание состоится 24 февраля», - написала она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что работа над посланием и не прекращалась. Он пообещал своевременно проинформировать журналистов о сроках его оглашения.

Предыдущее послание парламенту было оглашено в апреле 2021 года. В 2022 году Путин так и не обращался к Федеральному собранию, несмотря на то, что послание является конституционно необходимым.