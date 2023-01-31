В понедельник около 20:00 на улице Пуйестеэ в Тарту произошло странное ДТП, когда городской автобус выкатился на встречную полосу, после чего съехал с дороги и сбил два расположенных в зеленой зоне дерева.
Фото ⟩ Городской автобус повалил два дерева
Городской автобус повалил два дерева
Проживающие вблизи места ДТП люди рассказали, что услышали громкий хлопок. Затем они увидели, как городской автобус протаранил два дерева в зеленой зоне. Они сломались.
Через некоторое время автобус исчез с места происшествия. По имеющимся данным, ни одного оперативного транспортного средства там не было.
Информации о пострадавших нет.
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