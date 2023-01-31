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Фото ⟩ Городской автобус повалил два дерева

Rus.Postimees
Городской автобус повалил два дерева
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В понедельник около 20:00 на улице Пуйестеэ в Тарту произошло странное ДТП, когда городской автобус выкатился на встречную полосу, после чего съехал с дороги и сбил два расположенных в зеленой зоне дерева.

Проживающие вблизи места ДТП люди рассказали, что услышали громкий хлопок. Затем они увидели, как городской автобус протаранил два дерева в зеленой зоне. Они сломались.

Через некоторое время автобус исчез с места происшествия. По имеющимся данным, ни одного оперативного транспортного средства там не было.

Информации о пострадавших нет.

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