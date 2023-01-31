Одним из предвыборных обещаний руководителя Тартуского ссудо-сберегательного товарищества Андро Рооса, баллотирующегося на выборах в Рийгикогу в Тарту по списку Центристской партии, является отказ от зарплаты члена парламента. Кандидат считает правильным отдавать эти деньги нуждающимся. Кроме того, он планирует реформировать систему оплаты труда как в Рийгикогу, так и в правительстве.
Предвыборное обещание кандидата: откажусь от зарплаты члена Рийгикогу!
«Я считаю, что должность члена Рийгикогу – это, прежде всего, почетная должность, которую должны занимать люди с достаточным жизненным опытом, обладающие необходимым знанием законов и логики функционирования государства. Также они должны своей прежней деятельностью доказать, что смогут содержать себя и без госбюджета, – объяснил свою позицию кандмдат. – В Рийгикогу нельзя идти из желания лично обогатиться за счет государства. Если я буду избран в парламент, то пожертвую поступающую оттуда ежемесячно зарплату нуждающимся в помощи».
По оценке Рооса, в дальнейшем необходимо реформировать систему оплаты труда как в Рийгикогу, так и в правительстве. «Зарплаты глав государств, как правило, в три и более раз выше, чем в среднем по Эстонии, но результаты выполняемой работы часто ниже среднего. Мы нуждаемся в сигнале, что у руля государства приветствуются люди, которые делают свою работу во благо эстонского народа, а не ради денег. Я считаю необходимым начать общественные дебаты о том, чтобы зарплата члена Рийгикогу равнялась минимальной заработной плате, а зарплата членов правительства равнялась средней заработной плате в Эстонии», – предложил он.
Андро Роос имеет степень магистра наук экономического факультета Тартуского университета. Также он является председателем правления и одним из основателей Тартуского ссудо-сберегательного товарищества.