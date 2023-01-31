Начиная со среды фирму можно будет учредить за один цент. Какие опасности этому сопутствуют?

С 1 февраля у предпринимателей появится больше свободы в определении уставного капитала, а это значит, что вместо выбора текущего минимума нужно более внимательно отнестись к тому, какой уставный капитал на самом деле нужен компании.

Кыйв считает, что если минимальный уставной капитал выбран с целью экономии, то позже могут возникнуть проблемы при изменении размеров долей и привлечении новых акционеров.

«Поскольку минимальный уставной капитал в 0,01 евро является также наименьшей возможной номинальной стоимостью пая, это также означает, что паевое товарищество (товарищество с ограниченной ответственностью, OÜ) с уставным капиталом в 0,01 евро может иметь максимум одного пайщик, как следствие, такое предприятие не может включать других пайщиков без увеличения основного капитала и чтобы избежать чрезмерного администрирования, компании, которые планируют в будущем привлечь инвестиции или новых пайщиков, должны создаваться с уставным капиталом не менее 100 евро», – пояснил Кыйв.

Однако, по словам присяжного адвоката Кыйва, с изменением Коммерческого кодекса положение о передаче паев не изменилось, поэтому стоит подумать об учреждении компании с уставным капиталом в 10 000 евро, если собственник предвидит частую передачу паев или хочет иметь гибкость в этом плане.