В среду вступит в силу поправка к Коммерческому кодексу, которая позволит основать компанию с уставным капиталом всего в один евроцент вместо прежних 2500 евро. Таави Кыйв, присяжный адвокат юридической фирмы Hedman, считает, что в определенных ситуациях это нецелесообразно.
Начиная со среды фирму можно будет учредить за один цент. Какие опасности этому сопутствуют?
С 1 февраля у предпринимателей появится больше свободы в определении уставного капитала, а это значит, что вместо выбора текущего минимума нужно более внимательно отнестись к тому, какой уставный капитал на самом деле нужен компании.
Кыйв считает, что если минимальный уставной капитал выбран с целью экономии, то позже могут возникнуть проблемы при изменении размеров долей и привлечении новых акционеров.
«Поскольку минимальный уставной капитал в 0,01 евро является также наименьшей возможной номинальной стоимостью пая, это также означает, что паевое товарищество (товарищество с ограниченной ответственностью, OÜ) с уставным капиталом в 0,01 евро может иметь максимум одного пайщик, как следствие, такое предприятие не может включать других пайщиков без увеличения основного капитала и чтобы избежать чрезмерного администрирования, компании, которые планируют в будущем привлечь инвестиции или новых пайщиков, должны создаваться с уставным капиталом не менее 100 евро», – пояснил Кыйв.
Однако, по словам присяжного адвоката Кыйва, с изменением Коммерческого кодекса положение о передаче паев не изменилось, поэтому стоит подумать об учреждении компании с уставным капиталом в 10 000 евро, если собственник предвидит частую передачу паев или хочет иметь гибкость в этом плане.
По словам Кыйва, поправка к Коммерческому кодексу позволяет учреждать общество с очень небольшим уставным капиталом, но это не означает, что права кредиторов уменьшатся, т.е. согласно действующему закону, в период, когда уставный капитал не был внесен, учредитель несет ответственность перед кредиторами собственным имуществом.
«Также в новой редакции Коммерческого кодекса учредитель несет ответственность за компанию, созданную без достаточного капитала. Учредители несут личную ответственность за сумму, на которую уставной капитал товарищества составляет менее 2500 евро. Поэтому, если цель состоит в том, чтобы избежать личной ответственности, при учреждении компании необходимо внести уставный капитал в размере не менее 2500 евро в денежной или неденежной форме», – сказал Кыйв.
Подводя итог, по словам Кыйва, при создании компании предприниматель должен выбирать размер уставного капитала, прежде всего исходя из реальных целей. Учредители товарищества с ограниченной ответственностью должны учитывать свои потребности более тщательно и осознанно, чем раньше, чтобы необдуманное решение не помешало привлечению инвесторов и не создало нежелательной ответственности.