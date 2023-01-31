«Скоту помогают больше, чем мне»: роды, которые разрушили жизнь молодой матери и ее ребенка

Его зовут Алан. Ему еще нет шести месяцев. «Нет никакого способа помочь ему, но он может умереть десятью способами», – говорит мать Алана Анна. И это не преувеличение, ведь во время родов в больнице небольшого латвийского городка он пережил сильную асфиксию. В результате у ребенка серьезное поражение головного мозга и довольно неблагоприятный прогноз на будущее. Беременность протекала нормально, ребенок был выношен. Что на самом деле произошло во время родов, почему Алана не уберегли? Такими вопросами задается портал RUS TVNET.