Житель Эстонии оборудовал в своем доме тайник и выращивал в нем коноплю

Мужчина, который ранее не привлекался к ответственности в уголовном порядке, хранил у себя дома наркотическое вещество коноплю, которую в начале мая прошлого года полицейские пайдеской следственной группы обнаружили в ходе обыска.

Не имея разрешения на обращение с наркотическими веществами, обвиняемый приобрел в не установленные в ходе предварительного следствия время и место семена конопли и выращивал их с неустановленного времени до осуществления обыска на втором этаже своего жилища. Для этого он построил отдельное помещение с освещением, отоплением, влагоуловителем, термометрами и вентиляцией.