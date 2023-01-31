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Житель Эстонии оборудовал в своем доме тайник и выращивал в нем коноплю

Rus.Postimees
Житель Эстонии оборудовал в своем доме тайник и выращивал в нем коноплю
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Выращивание конопли в Ярвамаа.
Выращивание конопли в Ярвамаа. Фото: Politsei

В прошлом году в Пайдеском доме правосудия рассматривалось дело, в котором человека обвиняли в обращении с наркотиками и создании фермы по выращиванию конопли.

Мужчина, который ранее не привлекался к ответственности в уголовном порядке, хранил у себя дома наркотическое вещество коноплю, которую в начале мая прошлого года полицейские пайдеской следственной группы обнаружили в ходе обыска.

Не имея разрешения на обращение с наркотическими веществами, обвиняемый приобрел в не установленные в ходе предварительного следствия время и место семена конопли и выращивал их с неустановленного времени до осуществления обыска на втором этаже своего жилища. Для этого он построил отдельное помещение с освещением, отоплением, влагоуловителем, термометрами и вентиляцией.

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