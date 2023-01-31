В прошлом году в Пайдеском доме правосудия рассматривалось дело, в котором человека обвиняли в обращении с наркотиками и создании фермы по выращиванию конопли.
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Житель Эстонии оборудовал в своем доме тайник и выращивал в нем коноплю
Житель Эстонии оборудовал в своем доме тайник и выращивал в нем коноплю
Мужчина, который ранее не привлекался к ответственности в уголовном порядке, хранил у себя дома наркотическое вещество коноплю, которую в начале мая прошлого года полицейские пайдеской следственной группы обнаружили в ходе обыска.