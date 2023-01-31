Рынок недвижимости в начале нового года: кажется, мы движемся к балансу

Самый большой интерес всегда вызывает столичная недвижимость. В свою очередь больше всего сделок свершается с квартирами, поэтому именно эти данные лучше всего анализировать, так как квартирный рынок показывает нам тенденции всего рынка недвижимости.

Можно однозначно утверждать, что потребность в жилье у населения не уменьшилась, люди так же, как и вчера и как три года назад желают изменить свои жилищные условия: жить отдельно от родителей, увеличить или уменьшить площадь, сменить географию жилья.

Однако, к сожалению, сейчас все больше людей, которые в спешном порядке вынуждены поправлять свое экономическое положение вследствие давления внешних факторов. Наиболее распространенные из них – это уменьшение дохода, так как инфляция съедает и так невысокие доходы большей части населения, и, как следствие этого, кредитная неплатежеспособность и невозможность оплачивать высокие коммунальные платежи. Эта категория населения в большей степени влияет на показатель как спроса, так и предложения.

Спрос на жилье – показатель более-менее постоянный. Улучшить свои жилищные условия хотели бы многие, но реально осуществить эти планы могут или решаются не все. Если не говорить о той категории людей, у которой в данный момент нет реальной возможности это сделать, то тех, кто решается выйти на рынок недвижимости, надо стимулировать.