Петрыкина после ЧЕ: если бы я откатала чисто, могла бы претендовать на медаль

«В прыжках были ошибки, но я смогла взять себя в руки и добиться почти максимума. В остальном программа удалась. Мой хореограф Алина Бойко написала, что я еще не каталась так хорошо в произвольной программе - она ​​имела в виду катание, артистизм. Я получила 61 балл за компоненты - это меня очень мотивирует, я должна еще больше проявлять свои эмоции во время катания», - сказала Петрыкина о представленной на ЧК произвольной программе.