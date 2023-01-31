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Петрыкина после ЧЕ: если бы я откатала чисто, могла бы претендовать на медаль

Вилле Арике
Петрыкина после ЧЕ: если бы я откатала чисто, могла бы претендовать на медаль
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Фото: Antti Hamalainen/Lehtikuva via REUTERS/Scanpix

До чемпионата Европы по фигурному катанию, прошедшего год назад в Таллинне, мало кто знал Нину Петрыкину. Появившаяся в этом сезоне девушка пришла, увидела и заработала 8 место. Теперь уже на ЧЕ в Эспоо она обменяла его на 6 место среди лучших фигуристк Эстонии, но результатом осталась недовольна.

«В прыжках были ошибки, но я смогла взять себя в руки и добиться почти максимума. В остальном программа удалась. Мой хореограф Алина Бойко написала, что я еще не каталась так хорошо в произвольной программе - она ​​имела в виду катание, артистизм. Я получила 61 балл за компоненты - это меня очень мотивирует, я должна еще больше проявлять свои эмоции во время катания», - сказала Петрыкина о представленной на ЧК произвольной программе.

«На данный момент я довольна, но знаю, что могу сделать гораздо больше. Если бы здесь, на ЧЕ, я откатала чисто, то могла бы претендовать на медаль», - быстро перешла к критике 18-летняя фигуристка.

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