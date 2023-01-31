Госсуд оставил в силе решение об отмене штрафа для журналистов Eesti Ekspress

Государственная прокуратура обратилась в Харьюский уездный суд с требованием оштрафовать Сулева Ведлера, Тармо Вахтера и их работодателя Delfi Meedia AS за публикацию 25 марта в издании Eesti Ekspress статьи о расследовании предполагаемого отмывания денег в Swedbank без разрешения прокуратуры. Среди прочего, в статье были раскрыты имена подозреваемых.

Уездный суд оштрафовал журналистов и владельца издания, каждого на сумму 1000 евро, но Таллиннский окружной суд отменил постановление волостного суда. Суд второй инстанции пришел к выводу, что хотя закон требует разрешения прокуратуры на публикацию данных досудебного производства, наложение штрафа было необоснованным, так как публикация статьи не нанесла вреда расследованию уголовного дела.

Свидетель имеет право рассказать

В опубликованном сегодня постановлении Криминальная коллегия Государственного суда согласилась с выводом окружного суда, но пояснила, когда для публикации данных требуется разрешение прокуратуры и когда на лицо, нарушившее запрет на публикацию, можно штрафовать.

Все уровни судов и стороны дела сошлись во мнении, что уголовно-процессуальный кодекс в принципе позволяет штрафовать журналистов за несанкционированную публикацию данных досудебного производства по уголовному делу – на это указывает и формулировка закона, и пояснения к нему. Также, согласно практике Европейского суда по правам человека, такое наказание журналистов не противоречит принципу свободы слова.