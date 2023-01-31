Государственный суд согласился с окружным судом в том, что, хотя журналисты Сулев Ведлер и Тармо Вахтер и Delfi Meedia AS опубликовали данные досудебного расследования уголовного дела без требуемого законом разрешения прокуратуры, наложение штрафа не было обосновано.
Госсуд оставил в силе решение об отмене штрафа для журналистов Eesti Ekspress
Государственная прокуратура обратилась в Харьюский уездный суд с требованием оштрафовать Сулева Ведлера, Тармо Вахтера и их работодателя Delfi Meedia AS за публикацию 25 марта в издании Eesti Ekspress статьи о расследовании предполагаемого отмывания денег в Swedbank без разрешения прокуратуры. Среди прочего, в статье были раскрыты имена подозреваемых.
Уездный суд оштрафовал журналистов и владельца издания, каждого на сумму 1000 евро, но Таллиннский окружной суд отменил постановление волостного суда. Суд второй инстанции пришел к выводу, что хотя закон требует разрешения прокуратуры на публикацию данных досудебного производства, наложение штрафа было необоснованным, так как публикация статьи не нанесла вреда расследованию уголовного дела.
Свидетель имеет право рассказать
В опубликованном сегодня постановлении Криминальная коллегия Государственного суда согласилась с выводом окружного суда, но пояснила, когда для публикации данных требуется разрешение прокуратуры и когда на лицо, нарушившее запрет на публикацию, можно штрафовать.
Все уровни судов и стороны дела сошлись во мнении, что уголовно-процессуальный кодекс в принципе позволяет штрафовать журналистов за несанкционированную публикацию данных досудебного производства по уголовному делу – на это указывает и формулировка закона, и пояснения к нему. Также, согласно практике Европейского суда по правам человека, такое наказание журналистов не противоречит принципу свободы слова.
При этом Государственный суд отметил, что прокуратура не должна действовать самовольно при выдаче разрешения или запрете на публикацию данных, а должна учитывать, с одной стороны, заинтересованность общественности в получении информации, а с другой – влияние на ход расследования и защиту интересов людей или компаний, кого затрагивают данные. Также возможно оспорить отказ прокуратуры в судебном порядке.
Требование о разрешении прокуратуры не распространяется на такие сведения, которые лицо получило независимо от уголовного производства – например, будучи свидетелем преступления. Точно так же к возможности штрафа не относятся случаи, когда потерпевший после допроса сообщает родственникам о совершенном против него преступлении.
Обвинение должно доказать ущерб или опасность
Однако публикация данных без разрешения прокуратуры не всегда приводит к штрафам. Государственный суд установил, что наложение штрафа правомерно прежде всего в случае причинения значительного вреда уголовному процессу или некоторым его участникам, особенно подозреваемому или потерпевшему. Сторона обвинения должна убедительно обосновать такую опасность или ущерб суду в ходатайстве о наложении штрафа. Например, если подозреваемый заранее узнает о планируемом обыске его жилища через прессу, это, очевидно, значительно затруднит раскрытие преступления.
В данном случае наложение штрафа на журналистов и владельца издания было необоснованным, считают в коллегии. Информация в статье не вводила в заблуждение, и обвинение не смогло достоверно показать, как публикация статьи могла затруднить раскрытие предполагаемого преступления.
Государственный суд не согласился с позицией прокурора о том, что общественный интерес касался только расследования предполагаемого отмывания денег против Swedbank, а не подозрений в отношении людей, которые там работали. Публикация имен действительно нарушала право подозреваемых на неприкосновенность частной жизни и защиту репутации, но это были руководители крупного коммерческого банка, которые должны были быть готовы терпеть повышенное общественное внимание, связанное с их работой. Более того, в статье речь шла о предмете нейтрально и не было негативного и предвзятого отношения к подозреваемым до суда.
С постановлением Верховного суда можно ознакомиться здесь.