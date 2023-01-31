Вт, 31.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Ремонт старого электромобиля оказался жутко дорогим: замену одной детали оценили в 15 000 евро

Järva Teataja
Ремонт старого электромобиля оказался жутко дорогим: замену одной детали оценили в 15 000 евро
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Mitsubishi i-MiEV.
Mitsubishi i-MiEV. Фото: Arvo Meeks

Волость Тюри предлагает услугу социального транспорта, но в настоящее время ситуация такова, что самоуправление не в состоянии обеспечить предоставление социальных услуг должным образом с помощью транспортных средств, находящихся в его собственности и владении.

Электромобиль Mitsubishi I-Miev, который используется для оказания услуг социального транспорта, нуждается в замене аккумуляторной батареи, стоимость которой оценивается в 15 000 евро. Также в автомобиле не работает обогрев.

Ремонт электромобиля оказался экономически нецелесообразным, но для выполнения поставленных задач ведомству необходимо несколько транспортных средств.

Ключевые слова
Наверх