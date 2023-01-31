Волость Тюри предлагает услугу социального транспорта, но в настоящее время ситуация такова, что самоуправление не в состоянии обеспечить предоставление социальных услуг должным образом с помощью транспортных средств, находящихся в его собственности и владении.
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Ремонт старого электромобиля оказался жутко дорогим: замену одной детали оценили в 15 000 евро
Ремонт старого электромобиля оказался жутко дорогим: замену одной детали оценили в 15 000 евро
Электромобиль Mitsubishi I-Miev, который используется для оказания услуг социального транспорта, нуждается в замене аккумуляторной батареи, стоимость которой оценивается в 15 000 евро. Также в автомобиле не работает обогрев.