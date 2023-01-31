Подробности исчезновения эстонца в Таиланде: здоровье неожиданно пошатнулось, а рядом никого нет

«Мораль истории Хейно заключается в том, что он решил держаться подальше от своих попутчиков и самостоятельно отправиться в Паттайю, Мекку тайских вечеринок, – написала в социальных сетях сестра Хейно Ляэна Эрет Меэритс, организовавшая поиски. – И в таком веселье может произойти всякое».

Когда в понедельник поступила информация о том, что Хейно Ляэн найден, он находился под надзором полицейских. Затем его доставили в больницу. По первоначальным данным, его жизни ничего не угрожает.

До исчезновения он решил отделиться от своих попутчиков и путешествовать далее самостоятельно. «Но тут важно отметить, что в Таиланде в каждом городе найдется эстонец, на которого можно положиться в трудную минуту. Именно так и случилось. Кто-то кого-то знал, как это обычно и бывает у эстонцев», – рассказала Меэритс.

Эрет Меэритс отдельно поблагодарила проживающего в Таиланде Реймо Меийеля, который стал для ее брата ангелом-хранителем. Меийел отвлекся от своей работы, чтобы разыскать жителя Вильянди и помочь ему. И это дало положительный результат. Также попутчики Хейно решили вернуться в Паттайю, чтобы присоединиться к поискам.

«Самое главное, что Хейно найден. Также важно, что путешествовать по Таиланду по-прежнему безопасно, но, как и в случае с любым другим туристическим направлением, отпуск там требует надлежащего планирования. Еще важнее – хорошие попутчики, которые помогут в беде», – отметила Меэритс.

По ее словам, это история со счастливым концом, но она поучительная. «Будьте готовы к подобным ситуациям, при возможности путешествуйте с друзьями. Если окажитесь в беде, не бойтесь просить помощи. Учитывайте, что в других странах могут быть другие обычаи решения проблем», – добавила сестра пропавшего неделю назад Хейно.