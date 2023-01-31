В понедельник, 3 января, около 20.00 на улице Пуйестеэ в Тарту произошло странное ДТП, когда городской автобус выехал на встречную полосу, после чего съехал с дороги на тротуар и снес два дерева.
Автобус выехал на тротуар и повалил два дерева: стала известна причина странного ДТП
Автобус выехал на тротуар и повалил два дерева: стала известна причина странного ДТП
Проживающие вблизи места ДТП люди рассказали, что услышали громкий хлопок. Затем они увидели, как городской автобус заехал на тротуар и снес два дерева.
В Центр тревоги сообщение о происшествии поступило примерно через полчаса после аварии, то есть в 20.30. Однако автобус, спровоцировавший аварию, уже покинул место инцидента.
По данным полиции, у водителя автобуса возникли проблемы со здоровьем, из-за которых он на мгновение потерял сознание и, соответственно, не справился с управлением.
Помимо водителя в автобусе находились еще два пассажира, никто из них не пострадал. Для проверки здоровья водитель автобуса обратился к медикам.