Автобус выехал на тротуар и повалил два дерева: стала известна причина странного ДТП

Проживающие вблизи места ДТП люди рассказали, что услышали громкий хлопок. Затем они увидели, как городской автобус заехал на тротуар и снес два дерева.

В Центр тревоги сообщение о происшествии поступило примерно через полчаса после аварии, то есть в 20.30. Однако автобус, спровоцировавший аварию, уже покинул место инцидента.

По данным полиции, у водителя автобуса возникли проблемы со здоровьем, из-за которых он на мгновение потерял сознание и, соответственно, не справился с управлением.