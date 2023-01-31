В этом году навсегда закроются двери дома попечения в Выйзику, Йыгевамаа, в котором сейчас в основном проживают пожилые люди с особыми психическими потребностями. Этот дом попечения в разных формах просуществовал почти сотню лет и теперь его закрытия с нетерпением ждут как работники, так и жильцы.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Закрытия этого дома попечения ждут не только работники, но и сами жильцы
Увольнения сотрудников и переселение жильцов планомерно продолжаются уже некоторое время. В здании есть единое мнение как среди сотрудников, так и среди жителей: такие дома попечения должны остаться только в учебниках истории. В деревне Выйзику больше нет ни магазина, ни простейших развлечений, не говоря уже о работе, которой хотели бы заниматься некоторые подопечные дома попечения.
В ожидании нового дома
«Конечно, жаль коллег, коллектив, которые проработали вместе много лет. Но мы все рады за жильцов», – описала текущие мысли управляющая домом попечения Мерике Охно.
Дом попечения Выйзику будет закрыт навсегда, когда будут завершены новые дома, построенные акционерным обществом Hoolekandeteenused в Пярну и Тарту. Это может произойти уже в конце августа. Некоторые сотрудники, потерявшие работу в Выйзику, нашли аналогичную работу в домах попечения в Пыльтсамаа. Однако некоторые с нетерпением ждут выхода на долгожданную пенсию.
Что станет с большим усадебным комплексом, пока неясно. В настоящее время там, помимо людей с особыми психическими потребностями, проживают полсотни военных беженцев из Украины. Отношения между украинцами и жителями дома попечения хорошие.
Конечно, жалко коллег, коллектив, который проработал вместе много лет, – сказала управляющая домом попечения Мерике Охно.
Жильцы также ждут переезда. Например, Меэлис Колк из Тарту, проживший в Выйзику почти пять лет, не скрывает своего волнения, когда ему рассказывают о его новом доме в Тарту. «У меня много друзей в Тарту, и там можно найти работу на стройке», – взволнованно сказал он. В прошлом Колк помогал местным фермерам в Выйзику выполнять простые работы, но в последнее время, по его словам, такая «ручная работа» больше не предлагается.
49 подопечных живут в отапливаемом, но блеклом доме попечения, с узкими коридорами, крохотной столовой и еще более крохотными комнатами. Там о них заботятся 15 сотрудников. Когда-то, в далеком советском прошлом, количество сотрудников здесь достигало ста человек и проживало около пятисот подопечных.
Нет активности
Несколько лет назад в Выйзику существовала своя деревенская община, которая водила жителей дома попечения на спортивные и культурные мероприятия, но, к сожалению, эти инициативы угасли. Единственный магазин в поселке также прекратил работу несколько лет назад.
«Мы можем ходить в магазин два раза в месяц», – описал Меэлис Колк и добавил, что очень ждет возможности в новом доме готовить еду самостоятельно. В Выйзику жителям такой возможности не предлагается.
Новые дома и семейные поселки, которые государственное предприятие Hoolekandeteenused построило в разных частях Эстонии с 2012 года, обеспечивают людям с особыми психическими потребностями лучшие условия жизни, чем в старых комплексах.
Например, в центрах, построенных в многоквартирных домах, жильцам предлагаются как собственные комнаты, так и просторная общая зона для занятий. Также там есть возможность готовить себе еду.
Катрин Пяргмяэ, руководитель службы по связям с общественностью Hoolekandeteenused, рассказала, что, когда в 2010 году Hoolekandeteenused только начинали работать и у них на попечении находилось около 2000 человек, только около дюжины из них вышли на работу. К настоящему времени работу себе нашли около 600 подопечных из 1800 человек.
Дом попечения в усадебном комплексе Выйзику действует с 1925 года. Первые современные пристройки были завершены там в 1961 году.