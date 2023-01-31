ГАЛЕРЕЯ ⟩ Закрытия этого дома попечения ждут не только работники, но и сами жильцы

Увольнения сотрудников и переселение жильцов планомерно продолжаются уже некоторое время. В здании есть единое мнение как среди сотрудников, так и среди жителей: такие дома попечения должны остаться только в учебниках истории. В деревне Выйзику больше нет ни магазина, ни простейших развлечений, не говоря уже о работе, которой хотели бы заниматься некоторые подопечные дома попечения.

В ожидании нового дома

«Конечно, жаль коллег, коллектив, которые проработали вместе много лет. Но мы все рады за жильцов», – описала текущие мысли управляющая домом попечения Мерике Охно.

Дом попечения Выйзику будет закрыт навсегда, когда будут завершены новые дома, построенные акционерным обществом Hoolekandeteenused в Пярну и Тарту. Это может произойти уже в конце августа. Некоторые сотрудники, потерявшие работу в Выйзику, нашли аналогичную работу в домах попечения в Пыльтсамаа. Однако некоторые с нетерпением ждут выхода на долгожданную пенсию.

Что станет с большим усадебным комплексом, пока неясно. В настоящее время там, помимо людей с особыми психическими потребностями, проживают полсотни военных беженцев из Украины. Отношения между украинцами и жителями дома попечения хорошие.

Конечно, жалко коллег, коллектив, который проработал вместе много лет, – сказала управляющая домом попечения Мерике Охно.