В магазинах Эстонии начали выдавать документы, удостоверяющие личность

«Возможность получить свои документы в инфопункте Selver обеспечивает большую гибкость, теперь люди смогут удобнее планировать свое время. Теперь получить документы можно в любое время, пока открыт магазин, так что каждый сумеет найти подходящий момент. Это прекрасный пример сотрудничества государства и частного сектора, в результате которого жизнь людей станет удобнее», – сказала руководитель Selver Кристи Ломп.

Примерно пятьсот человек уже получили в Selver свои документы.

Поскольку в магазины Selver одновременно пришло большое количество документов, в ближайшие дни могут возникать периоды повышенного спроса на эту услугу. В каждом магазине установлен один терминал, где уполномоченный представитель службы поддержки клиентов может выдавать документы, поэтому на первых порах время ожидания может быть чуть дольше обычного.

Возможность получения документов в магазине Selver можно оформить при заказе удостоверений личности в Департаменте полиции и погранохраны или в самообслуживании. Когда документ поступит в выбранный при заказе магазин Selver, его получателю будет отправлено автоматическое сообщение от PPA. Новый документ можно получить на стойке информации магазина только при наличии у заявителя действующего паспорта или ID-карты, выданных PPA. Водительские права не являются документом, удостоверяющим личность.

Получение документов в магазине – платная услуга, которую можно оплатить на месте. Для лиц старше 15 лет получение документа стоит 7,2 евро за документ. Плата за услугу для детей до 15 лет, пенсионеров и людей с недостатками здоровья составляет 4,32 евро за документ.