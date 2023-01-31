Сегодня в Таллинне начинается кинофестиваль DocPoint

Если док-байопик о карикатуристе по кличке Гори можно будет позднее увидеть в прокате по всем кинотеатрам страны, то большинство других картин показываются один-два раза. И среди них есть те, которые жаль пропускать.

В число наиболее громких, ярких и заманчивых позиций, отобранных для фестиваля, можно отметить «Модный Вавилон» Джанлукки Мантарессе (об издержках и превращениях мира высокой моды), индийско-немецкий «Вагон для женщин» Ребаны Лиз Джон о пассажирках гендерно-отмеченных вагонов мумбайской железной дороги, а также «Мютценбахер» Рут Беккерман, где женщина-режиссер заставляет мужчин читать вслух роман «Похождения венской шлюхи» под предлогом кастинга на его экранизацию.

Рут Беккерман получает награду на Берлинале-2022 за картину «Мютценбахер». Фото: imago images/APress International

Также в программе фильмы о великих людях искусства - культовой певице Сезарии Эворе, режиссерах Дэвиде Линче, Йонасе Мекасе и Вернере Херцоге. Интересно, что все эти фигуры объединяет определенная склонность к визионерству, гипнотичному творчеству, работают ли они с подсознанием человека, как Линч, или закапываются в глубины мировой культуры, как Херцог.

Особый интерес в программе этого года представляют фильмы производства Украины. Название фильма Милы Тешаевой «Когда в Бучу пришла весна» говорит само за себя - это история разоренного и возрождающегося пригорода Киева. Спутником показа этой картины будет на фестивале короткометражка «Далеко» беларуского постановщика Руслана Федотова о паре старшеклассников, бежавших от войны из Харькова в Будапешт.

В субботу, 4 февраля, в 17 часов, в аудитории музея Kumu пройдет показ архивного фильма Михаила Кауфмана «Весной» (1929) - одной из самых смелых в визуальном плане картин раннего советского кино, этапной для истории мирового киноавангарда. Она считалась утраченной после Второй мировой войны, но в 2005 году ее копия была случайно найдена в Амстердаме.

Кадр из фильма «Весной» Михаила Кауфмана (1929) Фото: vufku.org

А в воскресенье, 5 февраля, в 17:45, в Artis покажут украинский монтажный фильм «Хрупкая память» о судьбе Леонида Бурлаки - легендарного оператора Одесской киностудии, работавшего с 1960-х по конец 1990-х. Слава фильма «Место встречи изменить нельзя» - во многом заслуга его операторской работы.